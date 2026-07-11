Những "thanh gươm ánh sáng" nhiều màu trên bầu trời Côn Đảo là hiện tượng gì?

HHTO - Loạt vệt sáng nhiều màu xuất hiện trên bầu trời đêm ở Côn Đảo được miêu tả như "gươm ánh sáng" khiến nhiều người trầm trồ. Đây là hiện tượng gì, có phải dấu hiệu gì về thời tiết?

Tóm tắt nhanh: · Những vệt sáng nhiều màu trên bầu trời ở Côn Đảo nhiều khả năng là một hiện tượng quang học gọi là "cột sáng" (light pillar). · Hiện tượng này là do ánh sáng từ nguồn sáng phản xạ trên các tinh thể băng ở trên cao. · Hiện chưa có bằng chứng cho thấy "cột sáng" là dấu hiệu cảnh báo thời tiết, và "cột sáng" cũng không liên quan đến bão.

Những hình ảnh nhiều vệt sáng thẳng đứng, có màu xanh, cam, đỏ xuất hiện trên bầu trời đêm Côn Đảo mới đây đã được ghi lại, khiến nhiều người thấy vừa lạ mắt, vừa đẹp huyền bí.

Ảnh: Hht Tran.

Theo chia sẻ của tác giả ảnh, hiện tượng này được nhiều người nhìn thấy bằng mắt thường chứ không chỉ xuất hiện trên ảnh.

Vì sao xuất hiện "gươm ánh sáng" trên bầu trời Côn Đảo?

Dựa trên hình ảnh được ghi lại, khả năng lớn đây là hiện tượng cột sáng (light pillar).

Theo trang Windy và Weather&Radar, cột sáng là hiện tượng quang học xảy ra khi ánh sáng từ nguồn sáng phản xạ trên các tinh thể băng ở trên cao, và chúng thường mang màu sắc của nguồn sáng.

Nhà khí tượng học David Samuhel của AccuWeather nói, bất kỳ nguồn sáng nào, chẳng hạn từ tàu thuyền hay đèn đường, cũng có thể tạo ra hiện tượng cột sáng trên bầu trời, trong những điều kiện thích hợp (chẳng hạn lạnh và lặng gió).

Trong trường hợp ở Côn Đảo, có thể ánh sáng từ tàu thuyền trên biển chính là các nguồn sáng.

Ảnh: Hht Tran.

Côn Đảo không lạnh, vì sao những cột sáng vẫn xuất hiện?

Dù các cột sáng thường xuất hiện khi thời tiết rất lạnh, nhưng chúng cũng có thể xuất hiện khi ánh sáng phản xạ trên các tinh thể băng trong những đám mây lạnh ở độ cao lớn, ngay cả khi nhiệt độ dưới mặt đất ở mức vừa phải, theo nhà khí tượng Brad Travis của dịch vụ thời tiết WAFF 48 (Mỹ).

Ảnh: Hht Tran.

Có phải dấu hiệu thời tiết bất thường?

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy các cột sáng là dấu hiệu dự báo thời tiết, mà chúng thường chỉ phản ánh điều kiện thời tiết vào thời điểm đó là lặng gió, trong khí quyển có thể có nhiều hơi ẩm.

Cũng không có mối liên hệ nào giữa bão và các cột sáng, theo nhà khí tượng Samuhel.

Như vậy, "gươm ánh sáng" trên bầu trời Côn Đảo nhiều khả năng là một hiện tượng quang học đẹp mắt và hiếm gặp (vì nước ta thường ít có thời tiết rất lạnh). Chính sự hiếm gặp ấy khiến khoảnh khắc mà tác giả ghi lại càng trở nên đặc biệt, kỳ diệu hơn.

Những cột sáng từng xuất hiện trên bầu trời ở Nhật khiến nhiều người đồn đại là… đĩa bay của người ngoài hành tinh, nhưng sau đó, các cột sáng được xác nhận là ánh sáng phản chiếu từ đèn của tàu đánh cá. Ảnh: X.

*Các hình ảnh những cột sáng trên bầu trời Côn Đảo được sử dụng với sự cho phép của tác giả Hht Tran.