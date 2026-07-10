Kích thước bão Bavi lớn hơn Yagi thế nào? Vùng gió bão rộng gấp mấy lần Yagi?

HHTO - Bão Bavi gây chú ý không chỉ vì sức gió rất mạnh mà còn bởi vùng gió bão rộng hơn đáng kể so với nhiều cơn bão mạnh, bao gồm Yagi. Nếu chỉ nói về diện tích vùng gió bão, có thể “đặt” mấy cơn bão Yagi vào trong một cơn bão Bavi, và điều đó có ý nghĩa gì?

Tóm tắt nhanh: · Bavi có diện tích vùng gió bão lớn nhất rộng gấp gần 5 lần Yagi, nếu ước tính gần đúng để dễ hình dung. · Kích thước bão Bavi lớn hơn không có nghĩa Bavi mạnh gấp 5 lần Yagi, mà cho thấy phạm vi gió mạnh và sóng lớn có thể rộng hơn. · Bão Bavi được dự báo đổ bộ phía Đông Trung Quốc vào đêm 11/7 đến rạng sáng 12/7.

Vùng gió bão của Bavi lớn vượt xa Yagi

Dù không còn ở cấp siêu bão, nhưng bão Bavi (Ba Vì) vẫn khiến các cơ quan khí tượng quốc tế theo dõi sát vì nó được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất và có kích thước lớn nhất trong năm 2026.

Và “lớn nhất” ở đây không chỉ nằm ở kích thước mây trên ảnh vệ tinh, mà còn ở vùng gió bão (có thể hiểu là vùng có gió mạnh ở cấp bão, tức là sức gió 62 km/h trở lên) bao quanh tâm bão.

Theo Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản (NII), bão Bavi có bán kính vùng gió bão lớn nhất khoảng 330 km, còn con số tương ứng của Yagi là khoảng 150 km.

Nếu coi vùng gió này là hình tròn có tâm là tâm bão, thì khi tính ra diện tích, vùng gió bão của Bavi lớn gấp khoảng 4,8 lần của Yagi.

Tức là, nếu nói một cách tương đối và chỉ xét về diện tích vùng có gió bão, thì có thể “xếp” gần 5 Yagi vào trong 1 Bavi.

Vị trí hiện tại và dự báo đường đi của bão Bavi. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari.

Vùng gió bão rộng hơn có ý nghĩa gì?

Điều này không có nghĩa là bão Bavi mạnh gấp 4 - 5 lần bão Yagi, dù là ở trên biển hay ở thời điểm đổ bộ.

Tuy vậy, vùng gió bão rộng hơn đồng nghĩa với việc gió mạnh có thể bao phủ một khu vực lớn hơn, tạo sóng cao trên vùng biển rộng hơn và khiến tàu thuyền, con người phải đối mặt với điều kiện nguy hiểm ở khoảng cách xa tâm bão hơn.

Đây cũng là một trong những lý do mà các cơ quan khí tượng luôn theo dõi cả cường độ lẫn quy mô của bão chứ không chỉ theo dõi sức gió mạnh nhất.

Công nhân gia cố cây cối vào ngày 8/7 tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ảnh: VCG.

Kích thước bão lớn không phải luôn đồng nghĩa với tăng mức độ thiệt hại

Mức độ gây thiệt hại của một cơn bão phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, một trong số đó là công tác phòng chống thiên tai.



Hiện tại, chính quyền địa phương ở các khu vực ven biển ở Trung Quốc đã gia cố các công trình tạm thời, nhà cao tầng, kêu gọi tàu đánh cá quay lại cảng… Người dân được khuyến cáo theo dõi sát thông tin về bão, tránh đi lại không cần thiết...

Lực lượng chức năng sơ tán những người bị mắc kẹt do hậu quả của bão Maysak ở Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 9/7. Ảnh: Cao Yiming/ Xinhua via AP.

Bão Bavi không đi vào Biển Đông, và dự báo Bavi ​​sẽ đổ bộ vào khoảng đêm 11/7 hoặc rạng sáng 12/7 vào khu vực tỉnh Chiết Giang - Phúc Kiến (Trung Quốc) với sức gió khoảng 136 - 162 km/h (cấp 13 - 14), theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc.