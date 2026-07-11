Lớn gấp 5 lần Yagi, bão Bavi có thể gây mưa gió bao nhiêu lâu ở nơi đổ bộ?

HHTO - Bão Bavi có đường kính hơn gấp đôi Yagi, khiến diện tích vùng gió bão rộng gấp khoảng 5 lần. Điều này có đồng nghĩa với việc nơi bão Bavi đổ bộ sẽ phải hứng mưa to, gió mạnh lâu hơn không, và lâu đến mức nào?

Tóm tắt nhanh: · Bão Bavi có đường kính hơn gấp đôi Yagi, diện tích vùng gió bão rộng gấp khoảng 5 lần. · Quy mô rất lớn của bão Bavi khiến nhiều khu vực có thể nằm trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão và chịu mưa to, gió mạnh trong khoảng 1 - 2 ngày. · Yagi nổi bật bởi việc duy trì cường độ khá lâu sau khi đổ bộ, còn Bavi đáng chú ý ở hoàn lưu rất rộng.

Bão Bavi là một cơn bão hiếm có không chỉ về cường độ mà còn về kích thước khổng lồ của nó.

Theo Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản (NII), đường kính lớn nhất của vùng gió bão của bão Bavi là hơn gấp đôi bão Yagi năm 2024, tức là diện tích vùng này của Bavi gấp khoảng 5 lần Yagi.

Khi bão Yagi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng vào khoảng 13h ngày 7/9/2024, nó duy trì gió cấp 12 - 13 (118 - 149 km/h) trong khoảng 5 tiếng, suy yếu rất chậm, được ước tính là đến 4h sáng 8/9 vẫn mạnh cấp 8 (62 - 74 km/h), theo Thanh Niên. Hà Nội cũng phải chịu gió mạnh của bão Yagi khoảng 7 tiếng đồng hồ, theo VnExpress.

Vì vậy, nghĩ đến kích thước của bão Bavi, nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Khi một cơn bão lớn như vậy đổ bộ, mưa gió ở nơi chịu ảnh hưởng có thể kéo dài bao nhiêu lâu?

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Bavi. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari.

Bão càng lớn, thời gian ảnh hưởng thường càng dài

Theo Cơ quan Khí tượng Trung tâm (CWA) ở Đài Loan (Trung Quốc), hoàn lưu của bão Bavi đã "với tới" phía Bắc Đài Loan vào khoảng 1h sáng 11/7. Dù Bavi không đổ bộ ở đây, dự báo cũng phải đến đêm 11/7 hoặc sáng sớm 12/7 thì Đài Loan mới ra được khỏi bán kính vùng gió bão của cơn bão đồ sộ này, thông tin được đăng trên trang Focus Taiwan.

Tức là phải cả một ngày thì Đài Loan mới ra được ngoài vùng gió bão của bão Bavi. Mắt bão được dự báo sẽ ở gần Đài Loan nhất vào khoảng chiều tối đến tối 11/7.

Đây là video mưa gió từ 10/7 sang 11/7 ở Đài Loan do ảnh hưởng của bão Bavi:

Nguồn: CNA.

Theo trang China Daily, dự báo bão Bavi sẽ đổ bộ ở khoảng các tỉnh Chiết Giang - Phúc Kiến (Trung Quốc) vào khoảng đêm 11/7 đến rạng sáng 12/7 với sức gió cấp 12 - 13 (118 - 149 km/h).

Mà theo Jason Nicholls, một chuyên gia khí tượng của trang thời tiết AccuWeather, thì mức độ ảnh hưởng mạnh của bão Bavi ở Trung Quốc có thể duy trì đến khoảng ngày 13/7, tức là hơn một ngày đến gần 2 ngày kể từ khi đổ bộ, thông tin được đăng trên The Straits Times.

Thời gian ảnh hưởng của bão Bavi có thể kéo dài vì cơn bão này có quy mô rất lớn, tức là nó không chỉ có vùng gió rộng mà còn có các dải mưa trải dài hàng trăm km.

Điều này có nghĩa là mưa xuất hiện từ khá sớm trước khi tâm bão tới (ví dụ ở Đài Loan có mưa từ 10/7) và vẫn có thể tiếp diễn sau khi tâm bão đã đi qua.

Vì vậy, với một cơn bão rộng như bão Bavi, thời gian gây ảnh hưởng tại một địa phương cũng thường dài hơn so với những cơn bão có kích thước nhỏ hơn.

Mưa gió ở Đài Loan vào ngày 11/7 do ảnh hưởng của bão Bavi. Ảnh: Chiang Ying-ying/ AP.

Không phải nơi nào cũng chịu mưa gió lâu như nhau

Tuy nhiên, kích thước bão lớn không có nghĩa là tất cả các nơi nằm trong hoàn lưu bão đều phải hứng gió mạnh suốt nhiều giờ như nhau. Thời gian mưa gió thực tế ở một khu vực còn phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của bão, vị trí của khu vực đó so với tâm bão, địa hình cũng như hướng các dải mưa.

Nói cách khác, so với Yagi, quy mô rất lớn của bão Bavi khiến phạm vi ảnh hưởng của nó rộng hơn và làm tăng khả năng một địa phương phải chịu mưa gió trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, thời gian đó ở từng nơi vẫn sẽ khác nhau.

Một nhân viên an ninh phong tỏa khu vực gần bờ biển trước bão Bavi. Ảnh chụp ở tỉnh Chiết Giang ngày 10/7. Ảnh: Xu Yu/ Xinhua News Agency via AP.

Công tác ứng phó bão Bavi

Hơn 14.000 người Đài Loan đã sơ tán khỏi nhà để tránh bão. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa vào hôm nay, 11/7, theo trang CNA.

Sáng nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban hành cảnh báo đỏ đầu tiên về mưa bão trong năm nay. Đó là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc, theo China Daily.

Các nhà chức trách đã kêu gọi chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, theo dõi nguy cơ lũ lụt và chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra.