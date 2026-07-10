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Hà Nội còn mưa đến bao giờ? Khi nào nắng nóng có thể quay trở lại?

Thục Hân
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HHTO - Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì trạng thái mưa rải rác, trời ẩm khiến nhiều người cảm thấy oi bức. Vậy mưa còn kéo dài đến khi nào và bao giờ nắng nóng có thể quay trở lại?

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội vẫn duy trì trạng thái có mưa, dông rải rác trong ngày mai.

· Nhiệt độ có thể tăng nhẹ vào khoảng ngày 12 - 13/7 nhưng chưa có dấu hiệu rõ ràng của nắng nóng mạnh.

· Mưa có thể giảm trong ngày 12 - 13/7 nhưng chưa dứt hẳn.

Những ngày gần đây, Hà Nội có thời tiết thất thường: Có lúc le lói nắng, nhưng cũng có thể có mưa bất chợt ở bất kỳ thời điểm, địa điểm nào trong ngày.

Dù nhiệt độ cao nhất trong những ngày này chỉ khoảng 32 - 33oC nhưng trời ẩm nên nhiều người vẫn thấy rất oi bức.

Không ít người thậm chí bắt đầu... nhớ những ngày nắng vì mưa ẩm nhiều khiến quần áo lâu khô, việc đi lại hay sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng.

Mưa vẫn chưa dứt hẳn

Các mô hình hiện tại cho thấy, trong vài ngày tới, Hà Nội vẫn nhiều mây, vẫn có mưa rải rác và có thể có dông, thỉnh thoảng vẫn hửng nắng. Nắng và mưa thay phiên xuất hiện như vậy nên trời vẫn cứ oi.

Hà Nội có những ngày mưa kéo dài.
Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời và hồng) ở một số khu vực tại miền Bắc chiều tối nay, 10/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Bao giờ nắng nóng trở lại?

Khoảng ngày 12 - 13/7, nhiệt độ buổi chiều ở Hà Nội có thể nhích lên so với hiện nay, có thể gần đến hoặc chạm ngưỡng nắng nóng (là ngưỡng 35oC). Tuy nhiên, khả năng lớn là chỉ đến vậy chứ không nắng nóng mạnh hơn.

Trạng thái mưa rải rác dự báo vẫn duy trì, chỉ là giảm một chút.

Các mô hình hiện tại cũng chưa cho thấy khi nào nắng nóng “đúng kiểu mùa Hè” mới trở lại, bởi dù sao, dự báo xa hơn khoảng một tuần thì độ chắc chắn cũng thấp.

Bản đồ dự báo nhiệt độ Hà Nội cuối tuần
Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay và chiều mai; nhiệt độ cảm nhận thực tế thì vẫn có thể cao hơn 5 - 7oC. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong khoảng thời gian thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay, người dân đặc biệt lưu ý các cơn mưa dông vì chúng có thể xuất hiện nhanh, kèm gió mạnh, sét.

Nếu có kế hoạch di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời, người dân nên xem các bản tin cảnh báo dông, lốc của cơ quan khí tượng; và nếu đang ở ngoài mà thấy dông gió thì cần tìm nơi trú chắc chắn ngay.

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Thục Hân
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