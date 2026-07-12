Video sóng cao 15 mét ở Trung Quốc do bão Bavi cho thấy biển nguy hiểm thế nào

HHTO - Video ghi lại hình ảnh những con sóng cao tới hơn 15 mét, bằng tòa nhà 5 tầng, khi bão Bavi áp sát phía Đông Trung Quốc cho thấy mức độ nguy hiểm ở biển ngay cả khi bão chưa đổ bộ.

Tóm tắt nhanh: · Video ghi tại Trung Quốc cho thấy bão Bavi tạo ra những con sóng cao hơn 15 mét. · Sóng rất lớn thường xuất hiện trước khi bão đổ bộ, vì vậy biển có thể rất nguy hiểm dù trên đất liền chưa chịu tác động rõ rệt. · Ngoài sóng lớn, bão còn có thể gây nước dâng và dòng chảy mạnh, làm tăng nguy cơ đối với tàu thuyền và người dân ở gần biển.

Một đoạn video đã ghi lại hình ảnh những con sóng lớn, cao hơn 15 mét ập vào bờ biển thành phố Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) khi bão Bavi tiến gần.

Hình ảnh những đợt sóng dựng cao bằng cỡ tòa nhà 5 tầng liên tiếp ập vào cho thấy ảnh hưởng của bão trên biển là đáng sợ đến mức nào. Và ảnh hưởng của bão trên biển thường xuất hiện sớm hơn nhiều so với ở đất liền.

Đây là video:

Nguồn: Shanghai Daily.

Bão Bavi tạo sóng rất lớn từ khi nó còn cách xa bờ

Trước đó, từ ngày 9/7, những con sóng cao hơn 6 mét đã khiến Cơ quan Khí tượng Trung ương (CWA) ở Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên đưa ra cảnh báo "siêu sóng" (mega wave), theo trang Focus Taiwan.

Trung tâm dự báo hàng hải quốc gia Trung Quốc cũng đã ban hành cảnh báo đỏ - là mức cao nhất - về sóng lớn từ 10/7. Theo đó, một số nơi sẽ có ​​sóng cao 9 - 14 mét, một số nơi khác là 5 - 8 mét.

Đây là video mưa lớn do bão Bavi đã khiến một con sông ở Đài Loan tràn bờ vào ngày 11/7, cuốn trôi một công-ten-nơ:

Nguồn: Focus Taiwan.

Vì sao biển rất nguy hiểm khi bão đến gần?

Ngay cả khi bão còn ở khá xa, gió mạnh của bão vẫn có thể tạo ra sóng lớn, dòng chảy mạnh và nước dâng, khiến biển trở nên rất nguy hiểm.

Đặc biệt, với một cơn bão lớn (rộng) như bão Bavi, vùng gió mạnh của nó trải rộng hàng trăm km tính từ tâm bão, nên dù tâm bão còn chưa đến sát đất liền thì sóng rất lớn đã có thể xuất hiện gần bờ rồi.

Chính vì vậy, chính quyền ở các địa phương giáp biển thường phải hạn chế hoặc cấm tàu thuyền hoạt động từ khá sớm khi có bão sắp đến.

Xe máy đổ do gió mạnh của bão Bavi tại Đài Loan. Ảnh chụp ngày 11/7. Ảnh: CNA.

Trung Quốc sơ tán gần 2 triệu người

Bão Bavi chỉ đi sát Đài Loan vào ngày 11/7 chứ không đổ bộ, nhưng đã khiến 87 người bị thương, gây mất điện ở hơn 170.000 hộ gia đình, theo trang Focus Taiwan.

Hầu hết các trường hợp bị thương là do người dân ngã từ xe máy hoặc xe đạp trong gió mạnh và trên đường trơn trượt, ngoài ra có một số trường hợp bị thương trong quá trình chuẩn bị ứng phó bão.

Hơn 1,7 triệu người ở tỉnh Chiết Giang và hơn 100.000 người ở tỉnh Phúc Kiến đã được sơ tán. Việc này được thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro về người do gió mạnh, mưa lớn, sóng biển và nguy cơ ngập lụt khi bão tiến vào đất liền.