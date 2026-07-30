Hà Nội ngày mai mưa tăng, đợt mưa này có nối với mưa ngâu tháng 7 âm lịch?

HHTO - Hà Nội ngày 31/7 được dự báo mưa nhiều hơn hôm nay. Trạng thái mưa rải rác này liệu có kéo dài đến mức nối liền luôn với mưa ngâu của tháng 7 âm lịch?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội ngày 31/7 có khả năng mưa nhiều hơn ngày 30/7. · Mưa có thể xuất hiện gián đoạn chứ không phải mưa liên tục cả ngày. · Một số mô hình quốc tế cho thấy mưa rải rác có khả năng kéo dài tới gần tháng 7 âm lịch.

Hà Nội ngày 31/7 lại mưa nhiều hơn

Hôm nay, 30/7, mưa ở Hà Nội có giảm, khiến buổi sáng trời mát mẻ và chỉ một số ít nơi có mưa.

Nhưng đợt mưa hiện tại chưa kết thúc. Ngay trong ngày hôm nay ở Hà Nội vẫn có thể có mưa rải rác, chủ yếu trên phạm vi hẹp và không kéo dài.

Được một ngày giảm mưa như vậy thì sang ngày mai, 31/7, mưa có khả năng tăng trở lại. Từ 1/8 đến vài ngày sau đó, ở Hà Nội vẫn được dự báo có mưa rải rác, có thể có dông.

Mưa ở Hà Nội có xu hướng xảy ra gián đoạn, lúc mưa lúc tạnh, ngày nào cũng có khả năng mưa nhưng không phải là mưa liên tục từ sáng đến tối.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 31/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Liệu trạng thái mưa này có kéo dài luôn đến thời điểm “mưa ngâu”?

Kiểu mưa lai rai kéo dài nhiều ngày này khiến nhiều người liên tưởng tới mưa ngâu tháng 7 âm lịch.

Năm nay, ngày 1/7 âm lịch là ngày 13/8 dương lịch. Tức là cũng khoảng 2 tuần nữa mới bước sang tháng 7 âm lịch. Nên bây giờ là hơi sớm để dự báo rằng đợt mưa hiện tại có “nối” thẳng tới thời điểm "mưa ngâu" hay không.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong những ngày đầu tháng 8, ở miền Bắc vẫn có mưa và rải rác có dông.

Còn các mô hình quốc tế đưa ra dự báo xa thì cũng cho thấy Hà Nội có khả năng còn mưa rải rác trong nhiều ngày, thậm chí có thể đến ngày 13/8. Nhưng xen kẽ vẫn có những ngày nhiều nắng hơn, dù có thể không đến mức nắng nóng.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 31/7 (nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn vài độ C). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Tóm lại, khả năng trạng thái mưa rải rác ở Hà Nội kéo dài tới gần tháng 7 âm lịch là có. Vì vậy, người dân ở Hà Nội trong những ngày tới vẫn nên mang theo đồ che mưa khi ra ngoài, kể cả vào những ngày dự báo mưa giảm.