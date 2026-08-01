Video mây tận thế phủ kín bầu trời ở Mỹ: Có thực sự báo hiệu điều gì không?

HHTO - Bầu trời với những dải mây vằn vện kỳ lạ ở Mỹ khiến nhiều người miêu tả là "cảm thấy như đang ở trong một bộ phim viễn tưởng kinh dị". Đây là hiện tượng "mây tận thế" hiếm có. Loại mây này có báo hiệu điều gì không?

Tóm tắt nhanh: · Hình ảnh bầu trời vằn vện kỳ lạ Mỹ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. · Những dải mây hỗn loạn trong hình là mây tận thế, có thể xuất hiện khi khí quyển không ổn định. · Hiện tượng này nhìn hơi đáng sợ nhưng không báo hiệu thảm họa như nhiều lời đồn.

Mây tận thế lạ mắt trên bầu trời khiến nhiều người tò mò

Một đoạn video ghi lại hình ảnh bầu trời tại thành phố Santa Cruz (bang California, Mỹ) với những dải mây vằn vện, uốn lượn, trông như mái tóc rối, đang thu hút nhiều người xem trên mạng xã hội.

Theo AccuWeather và Yahoo!, đây là hiện tượng "mây tận thế", tên gốc là asperitas (có nghĩa là "gồ ghề, không bằng phẳng" trong tiếng Latin).

Dù có vẻ ngoài khá đáng sợ, nhưng loại mây này không báo hiệu thảm họa hoặc là dấu hiệu "tận thế" như tên gọi của nó.

Đây là video:

Nguồn: AccuWeather.

Trang AccuWeather cũng ví bầu trời đầy mây tận thế như cảnh trong phim viễn tưởng kinh dị: Những dải mây như những lọn tóc dài, ánh sáng chiếu qua tạo thành các mảng sáng tối đan xen, nếu nhìn ảnh thì ít ai hình dung ra đây là bầu trời.

Chưa rõ cách thức hình thành loại mây này

Đây là một dạng mây khá hiếm gặp, như những gợn sóng nhưng hỗn loạn chứ không đều đặn; và chúng thường hình thành ở mặt dưới của đám mây, nên nếu nhìn từ dưới lên thì trông như mặt biển động, theo Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office).

Cũng theo Met Office thì cách thức hình thành mây tận thế vẫn còn là một bí ẩn, chỉ có một điều khá rõ ràng là chúng xuất hiện trong điều kiện khí quyển không ổn định, có thể đi kèm các cơn dông.

Mây tận thế từng xuất hiện ở Canada. Ảnh: Global News.

Mây tận thế được Tổ chức Khí tượng Thế giới bổ sung vào Atlas Mây Quốc tế hồi năm 2017, theo ABC News, và cũng được coi là một trong những loại mây có "giao diện" ấn tượng nhất.