Đám mây lạ xuất hiện sau động đất ở Nhật Bản gây xôn xao, có thể là gì?

HHTO - Sau trận động đất 7,1 độ ở Nhật Bản, nhiều người thấy trên bầu trời xuất hiện một đám mây lạ khổng lồ, có hình giống cây nấm hoặc chiếc ô. Có những người lo lắng gọi đây là "mây động đất". Vậy thực ra đây là hiện tượng gì?

Tóm tắt nhanh: · Hình ảnh một đám mây lạ xuất hiện sau trận động đất 7,1 độ ở Nhật Bản được chia sẻ rộng rãi. · Các trang khí tượng cho rằng đây là mây vũ tích phát triển mạnh, thường gọi là mây đe vì có hình giống chiếc đe. · Chuyên gia khí tượng khẳng định, chưa có cơ sở khoa học rằng một loại mây nào đó dự báo động đất.

Đám mây lạ gây chú ý sau trận động đất

Ngay sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại Nhật Bản với tâm chấn ở tỉnh Kumamoto vào ngày 28/7, trên mạng xã hội, nhiều người ở Nhật đăng hình ảnh một đám mây khổng lồ có phần đỉnh xòe rộng, trông như cây nấm hoặc chiếc ô.

Nhiều người lo lắng đặt câu hỏi vì sao đám mây lạ này lại xuất hiện ngay sau động đất. Có những người còn gọi đây là "mây động đất".

Nhiều người ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) nhìn thấy đám mây lạ sau khi động đất xảy ra vào ngày 28/7. Ảnh: Weather Monitor.

Thực chất đây có phải là "mây động đất" không?

Một chuyên gia thời tiết ở Nhật Bản nhấn mạnh rằng, không có cơ sở khoa học nào cho cái gọi là "đám mây động đất" hay "mây báo động đất", theo trang Mainichi.

Còn đám mây lớn trong những hình ảnh được ghi lại sau động đất mới đây ở Nhật Bản được nhiều trang khí tượng nhận định là mây vũ tích phát triển mạnh theo phương thẳng đứng, thường được gọi là mây đe (vì hình giống như cái đe).

Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia của Mỹ (NWS), mây đe trông đặc và có các cạnh sắc nét, rõ ràng. Loại mây này thường là dấu hiệu của các cơn dông mạnh, có thể kèm sét và mưa đá, hay xuất hiện vào mùa Hè.

Mây đe ở Washington (Mỹ), đây được coi là một trong những loại mây rất lạ mắt. Ảnh: Brandim1010/ King5.

Tại sao đám mây lạ lại xuất hiện ngay sau động đất mạnh?

Hai hiện tượng (động đất và mây đe) xảy ra gần nhau về thời gian nên nhiều người có xu hướng nghĩ rằng chúng có liên quan. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khí tượng cho rằng việc này chỉ là trùng hợp tình cờ.

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy trung tâm thương mại AEON Mall ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) bị hư hại sau động đất. Ảnh chụp ngày 29/7. Ảnh: Naoki Hiraoka/ Kyodo News via AP.

Còn đến hiện tại, vẫn chưa có cách nào để dự báo chính xác động đất. Và "không thể xác định được tác động của động đất chỉ bằng cách nhìn vào mây" - theo Kentaro Araki, một chuyên gia về mây và là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Khí tượng thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), thông tin được đăng trên Mainichi.