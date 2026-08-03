Ngày mai Hà Nội có khả năng mưa nhiều hơn: Mưa to dễ rơi vào thời điểm nào?

HHTO - Hà Nội trong ngày mai có xu hướng mưa nhiều hơn hôm nay, có lúc có thể xảy ra mưa to. Cụ thể là những thời điểm nào có khả năng mưa nhiều nhất?

Tóm tắt nhanh: · Ngày 3/8, Hà Nội có khả năng mưa nhiều hơn vào buổi chiều tối đến tối. · Ngày 4/8, mưa được dự báo tăng so với hôm nay, mưa to dễ xuất hiện vào buổi sáng và từ chiều tối đến tối.

Thời tiết ở Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái mưa nắng đan xen trong hôm nay, 3/8.

Nhiệt độ những ngày này không biến động mấy nên điều mà nhiều người quan tâm không phải là trời nóng đến đâu, mà là mưa sẽ xuất hiện vào thời điểm nào để còn chủ động việc đi lại.

Hôm nay vẫn có thể mưa bất kỳ lúc nào

Trong hôm nay, mưa vẫn có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào, nhưng khả năng mưa nhiều hơn được dự báo là vào buổi chiều muộn đến tối.

Kiểu thời tiết này khiến nhiều người đi đường vừa thấy nắng ở đoạn này, đến đoạn sau đã lại gặp mưa, hoặc ngược lại. Những lúc không mưa thì về cơ bản là oi.

Ngày mai mưa có xu hướng tăng

Theo các mô hình dự báo hiện tại, ngày mai, 4/8, Hà Nội có thể mưa nhiều hơn hôm nay. Mưa vừa đến mưa to dễ xảy ra vào buổi sáng và từ chiều tối đến tối.

Dự báo mưa ở nhiều khu vực tại miền Bắc chiều đến chiều tối nay, 3/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngoài ra thì mưa vẫn có thể xuất hiện ở bất kỳ địa điểm nào và vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, vì vậy dù người dân thấy trời đang tạnh ráo, thậm chí hửng nắng thì khi ra ngoài vẫn nên mang đồ che mưa.

Với dự báo mưa như trên, người dân nên cân nhắc thời gian di chuyển để hạn chế bị ảnh hưởng; khi đang ở bên ngoài, nếu thấy có dông gió, sấm sét thì nên nhanh chóng tìm nơi trú chắc chắn, tránh đứng dưới cây lớn hoặc ở khu vực trống trải.