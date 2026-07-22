Biển Đông có thể sắp đón bão số 2: Thời tiết Hà Nội chịu ảnh hưởng thế nào?

HHTO - Vùng áp thấp phía Đông Philippines được dự báo có thể mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông, trở thành bão số 2. Tại Biển Đông, đường đi của bão có thể thế nào, và ảnh hưởng ra sao đến thời tiết ở Hà Nội?

Tóm tắt nhanh: · Vùng áp thấp ở phía Đông Philippines được dự báo có thể mạnh lên thành bão và di chuyển vào Biển Đông. · Các mô hình hiện tại nghiêng về khả năng bão đi hướng về phía Nam - Đông Nam Trung Quốc. · Dự báo bão không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta nhưng thời tiết ở Hà Nội vẫn có thể chịu tác động gián tiếp, trở nên nóng, oi hơn.

Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão

Một vùng áp thấp ngoài khơi phía Đông Philippines, được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ ký hiệu là 92W, đang mạnh dần lên.

Dự báo 92W sẽ sớm trở thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) rồi thành bão. Nếu/ khi thành bão, dự kiến nó sẽ có tên quốc tế là bão Noul (tên do Triều Tiên đề xuất, có nghĩa là ánh sáng rực hoặc bầu trời đỏ).

Tại Philippines, khi 92W thành bão thì sẽ được gọi là bão Kiyapo, có thể đổ bộ nước này trong khoảng ngày 24 - 25/7, theo Inquirer.

Vị trí hiện tại và sức gió của vùng áp thấp 92W. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari.

Bão số 2 có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta, sau khi mạnh lên thành bão, hệ thống trên có khả năng di chuyển vào Biển Đông, trở thành bão số 2 theo cách gọi của Việt Nam.

Phần lớn các mô hình quốc tế cũng đưa ra kịch bản tương tự, với thời điểm đi vào Biển Đông được dự báo là khoảng ngày 25/7.

Các dự báo hiện nay cho thấy cơn bão có thể không lưu lại lâu trên Biển Đông mà sẽ di chuyển hướng về khu vực phía Nam - Đông Nam Trung Quốc.

Phần lớn các mô hình hiện tại dự báo Biển Đông sẽ đón bão số 2 vào khoảng 25/7. Ảnh: Ventusky, ICON.

Hà Nội có thể oi nóng hơn

Nếu diễn biến thực tế đúng như các dự báo hiện nay, bão số 2 sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, thời tiết ở Hà Nội có thể chịu ảnh hưởng gián tiếp, trở nên nóng và oi hơn ít nhiều so với những ngày trước.

Đường đi và cường độ của 92W có thể còn thay đổi, vì vậy, người dân lưu ý theo dõi các bản tin trong những ngày tới để chủ động kế hoạch đi lại và sinh hoạt.