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Tước Cốt: Hầu Minh Hạo có một cảnh cực cuốn khiến khán giả xem đi xem lại

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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HHTO - Cảnh quay mở màn phim "Tước Cốt" quả thực rất ấn tượng, nhất là khi khán giả đang bội thực các cảnh chiến đấu lạm dụng kỹ xảo. Đến khi xem hậu trường thì mọi người sẽ còn khen ngợi Hầu Minh Hạo nhiều hơn.

Phim cổ trang Hoa ngữ hiện nay thường bị than phiền là quá lạm dụng kỹ xảo cũng như diễn viên đóng thế trong các cảnh hành động. Vì thế khán giả cảm giác không chân thực, nhất là khi hiệu ứng hình ảnh quá nhiều. Không ít diễn viên cũng mất điểm vì bị lộ chuyện dùng thế thân, thậm chí đoàn làm phim còn bất cẩn đến độ để lộ cả mặt người đóng thế.

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Cảnh đánh võ ấn tượng của Hầu Minh Hạo.

Chính vì thế, Hầu Minh Hạo đang được khen ngợi với cảnh đánh võ mở đầu phim Tước Cốt. Trong đoạn này, nhân vật Tiêu Vô Y dùng một thanh trường kiếm đang cháy để làm vũ khí. Tiêu Vô Y đi đến đâu lại kéo theo ngọn lửa cháy đỏ rực nổi bật giữa bầu trời đêm, khiến mỗi cú đánh càng thêm đẹp mắt.

Hầu Minh Hạo tự mình thực hiện cảnh này.

Khi xem video hậu trường, khán giả càng bất ngờ hơn khi biết Hầu Minh Hạo đã dùng thanh gỗ cháy thật để quay chứ không dùng kỹ xảo. Chỉ một đoạn ngắn cũng đủ để thấy nam diễn viên đã tập luyện cực nhiều, để có thể tự mình thực hiện những cảnh xoay tròn trên không đầy nguy hiểm.

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Cặp đôi chính rất ăn ý dù chênh nhau 11 tuổi.

Trong Tước Cốt, Hầu Minh Hạo đóng cùng Ngải Mễ, nữ diễn viên chưa tròn 18 tuổi khi quay phim này. Vì thế, kịch bản phải hạn chế các cảnh ngọt ngào, và Hầu Minh Hạo phải thể hiện các sắc thái tình cảm thông qua ánh mắt. Tưởng chừng đây là một nhiệm vụ khó, nhưng nam diễn viên vẫn nhập vai rất tốt, khiến khán giả không còn thấy khoảng cách chênh lệch 11 tuổi giữa hai diễn viên.

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Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tước Cốt #Hầu Minh Hạo #diễn viên đóng thế #phim cổ trang #Ngải Mễ

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