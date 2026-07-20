Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn: Bom tấn hóa bom xịt, chưa tìm ra điểm gì để khen?

HHTO - Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đã được kỳ vọng là bom tấn phim Hoa ngữ mùa Hè nhưng chẳng ngờ khi lên sóng, phim lại nhận về nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn là phim ngôn tình có quá nhiều điểm mạnh để thu hút người xem. Kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, tác giả chuyên viết về những chuyện tình yêu éo le, gặp vô vàn trở ngại và đương nhiên là đẫm nước mắt. Hai diễn viên chính Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên đều có ngoại hình cực phẩm. Phục trang của hai nhân vật cũng rất đẹp, chỉ nhìn ảnh hậu trường đã khiến khán giả trầm trồ khen phim chẳng khác gì một show thời trang, bộ nào cũng bắt mắt.

Phần ghép cảnh đầy giả trân của phim

Nhưng chẳng ngờ khi Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn lên sóng, phim lại gặp ngay cơn lốc chỉ trích. Điều đầu tiên khiến khán giả thất vọng là phần hình ảnh. Các góc quay đều bất ổn khiến diễn viên kém sắc, bối cảnh kém sang, thậm chí nhìn còn tệ hơn cả ảnh hậu trường. Phim lạm dụng kỹ xảo do AI tạo ra nên nhìn mọi thứ vô cùng giả trân, đặc biệt nhiều cảnh ghép phông xanh cực kỳ qua loa, nhân vật và bối cảnh chẳng hề ăn nhập. Ai xem cũng ngỡ đây là một phim ngắn kinh phí thấp chứ không phải một dự án lớn được đầu tư mạnh.

Diễn viên lúc nào cũng như phát sáng

Cư dân mạng cũng không đánh giá cao việc ê kíp dùng quá nhiều bộ lọc màu làm mịn da mặt cho diễn viên, thêm khâu ánh sáng có vấn đề khiến cho Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên như phát sáng trên màn ảnh, lúc nào cũng mờ ảo mất nét. Mọi người còn so sánh với Chó Hoang Và Xương hạn chế dùng hiệu ứng mịn da nên Tống Uy Long, Trương Tịnh Nghi nhìn chân thực rõ ràng hơn hẳn.

Phim đang khiến người xem thất vọng

Hình thức đã vậy, nội dung của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn cũng làm người xem nhăn mặt với những câu thoại rất “chuông xe đạp”, vừa ngô nghê vừa gượng gạo. Kết quả là khán giả nghi vấn phần lớn kinh phí đều dồn vào khâu quảng bá truyền thông, nên chất lượng phim mới tụt dốc đến vậy.