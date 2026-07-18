Fan soi đến tận đạo cụ trong phim của Lý Hiện, Trương Tịnh Nghi để giành phiên vị

HHTO - Những tưởng chuyện tranh giành, mâu thuẫn phiên vị chỉ liên quan đến poster hay các tài liệu quảng bá phim. Ai ngờ khán giả soi đến cả tấm bảng đón khách được dùng trong phim.

Trương Tịnh Nghi đang rất được yêu thích với Chó Hoang Và Xương mà cô đóng cùng Tống Uy Long. Từ đó khán giả lại càng chờ đợi phim Vụ Lý Thanh (Sương Mù Điểm Chút Xanh) mà cô đang quay với Lý Hiện. Trương Tịnh Nghi có vẻ đẹp cương nghị, ánh mắt điềm tĩnh rất hợp với phim hiện đại và Vụ Lý Thanh cũng là một phim như thế.

Kịch bản xoay quanh Trần Thanh Vụ là con gái duy nhất nhà họ Trần, Mạnh Kỳ Nhiên là cậu út nhà họ Mạnh. Hai gia đình thân thiết gắn bó qua nhiều đời, nên ai cũng đinh ninh Thanh Vụ cùng Kỳ Nhiên lớn lên sẽ thành vợ thành chồng, làm sợi dây kết nối hai bên. Trong khi Thanh Vụ yêu thích Kỳ Nhiên ra mặt thì nhà trai lại tìm đủ cách né tránh tình cảm của cô. Và mỗi khi Thanh Vụ buồn bã chuyện công việc hay tình cảm, cô đều tâm sự với anh trai của Kỳ Nhiên là Mạnh Phất Uyên. Có ai ngờ người luôn đóng vai ông anh ấm áp chở che cho Thanh Vụ hóa ra lại thầm yêu cô từ lâu. Trái tim Phất Uyên muốn bày tỏ, nhưng lý trí lại lắc đầu.

Trong phim, Trần Thanh Vụ và Mạnh Phất Uyên cuối cùng đã kết hôn, và trong cảnh đám cưới thì đoàn làm phim có để tên cô dâu trước chú rể trên tấm biển chào đón khách tới dự. Tưởng đây là chi tiết nhỏ, nhưng người hâm mộ Lý Hiện lại không hài lòng, đòi ê-kíp phải trả lại quyền lợi cho nam diễn viên bằng cách để tên nhân vật của Lý Hiện ở trước, Trương Tịnh Nghi xếp sau.

Nhiều cư dân mạng biết chuyện chỉ biết thở dài, không ngờ cuộc tranh giành phiên vị lại ngày càng leo thang tới mức đến tên nhân vật cũng phải tính toán. Trước đây, các fan chỉ bận tâm soi tên ai đứng đầu trên poster phim nhưng bây giờ đã “nâng trình” đến độ để ý cả chi tiết trong phim, khiến Vụ Lý Thanh còn chưa quay xong đã gặp rắc rối.