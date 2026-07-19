Tinh Hà Say Hi Tập 3: Wren Evans hóa học sinh cấp Hai, bẽn lẽn ôm Trấn Thành

HHTO - Ngay khi tập 3 của Tinh Hà "Say Hi" được phát sóng, khán giả đã được chứng kiến nhiều khoảnh khắc thú vị của các Anh trai tại Hội thao Tinh Hà. Đặc biệt, Anh trai Wren Evans gây thương nhớ cho khán giả với loạt khoảnh khắc đáng yêu.

Trong tập mới nhất, các Anh trai đã tham gia Hội thao Tinh Hà để quyết định thành viên từng đội trước thềm Live Stage 2. Ngay từ trò chơi đầu tiên là đá bóng, Wren Evans đã có màn chào sân với bộ trang phục heo hồng bãi biển “nũng nịu”, đáng yêu khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên.

Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến khán giả nhớ nhất của chàng nghệ sĩ sinh năm 2001 lại nằm ở trò chơi bật xa. Với chiến thuật độc đáo nhưng cũng không kém phần lém lỉnh của mình, Wren Evans đã giành được 56 điểm và vươn lên vị trí dẫn đầu. Nhưng vì chiếc thảm nhảy được cấu tạo tương tự với những mảnh lego, Anh trai này đã lộ rõ biểu cảm không mấy dễ chịu khi tiếp đất. Ngay khi Trấn Thành xuất hiện để đo thành tích, Wren đã không ngần ngại nhảy cẫng lên ôm nam MC để được bế về vị trí ngồi.

Khoảnh khắc đáng nhớ của "hai cha con".

Cái ôm này khiến khán giả nhớ về tập đầu tiên. Khi Wren Evans được chọn làm đội trưởng ở Live Stage 1 và phải đối diện với MC Trấn Thành, nam ca sĩ vẫn còn cảm giác e dè, sợ sệt. Thế nhưng chỉ sau hai tập, cả hai đã có những màn tương tác tự nhiên và đáng yêu hơn hẳn. Nhiều fan đã bình luận vui rằng Trấn Thành và Wren Evans có phần giống một gia đình, tập 1 là đứa con làm điều xấu bị cha mắng, tập 3 là cha bế con đi học về.

Ở cuối tập 3, Wren Evans lại tiếp tục gây chú ý với loạt hành động vừa dễ thương vừa có phần khó hiểu. Dù sau gần một tiếng chưa thuyết phục được thành viên nào về đội của mình, anh chàng lại trung thành với người bạn đồng hành là một cây bút mực. Dù là lúc đứng chờ đợi hay khi đi bộ trên máy chạy, cây bút dường như hiếm khi rời khỏi miệng của Wren. Trên kênh chat cá nhân, Wren chia sẻ đây là thói quen của anh từ khi còn học cấp Hai.

Thành viên đầu tiên của đội Wren Evans chính là cây bút mực đen này.

Wren Evans tiếp tục giữ vững vị trí đội trưởng tại Live Stage 2. Sau những thành công của sân khấu Im Đợi Người Anh Thương, nhiều khán giả theo dõi chương trình kỳ vọng nam ca sĩ sẽ giữ vững phong độ để tạo nên nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn ở tập tiếp theo.