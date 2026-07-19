ATVNCG 2026: Nhà Ngoại Ô gây bất ngờ, Đông Hùng hóa Quái vật chinh phục khán giả

HHTO - Với màn dàn dựng theo phong cách nhạc kịch lấy cảm hứng từ "Người Đẹp Và Quái Vật", Nhà Ngoại Ô - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã biến ca khúc "Xa" thành một trong những tiết mục nổi bật nhất Công diễn 1. Các Anh Tài đã chinh phục khán giả bằng ý tưởng sáng tạo, giọng hát nội lực và tinh thần "không còn gì để mất".

Sau một tuần tạm hoãn phát sóng, tập 3 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức lên sóng tối 18/7, mở màn vòng Công diễn 1 với bốn tiết mục đầu tiên. Trong đó, màn trình diễn Xa của Nhà Ngoại Ô gồm Đông Hùng, K.O và 14 Casper nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội nhờ ý tưởng dàn dựng khác biệt cùng câu chuyện giàu cảm xúc phía sau.

Bước vào Công diễn 1 với tổng điểm hỏa lực cá nhân thuộc nhóm cuối bảng, ba thành viên Nhà Ngoại Ô xác định tinh thần "không còn gì để mất". Đội trưởng Đông Hùng cũng chia sẻ cả nhóm lựa chọn tâm thế coi mỗi lần biểu diễn đều là Công diễn cuối, từ đó dồn toàn bộ tâm sức cho tiết mục.

Lựa chọn ca khúc Xa của nhạc sĩ Lê Quang Hưng, Nhà Ngoại Ô quyết định làm mới hoàn toàn bằng hình thức nhạc kịch, lấy cảm hứng từ câu chuyện Người Đẹp Và Quái Vật. Từng thành viên được phân chia vai diễn theo thế mạnh riêng, đồng thời cùng nhau tính toán kỹ lưỡng từng câu hát, từng chuyển động và điểm xuất hiện trên sân khấu để truyền tải trọn vẹn mạch cảm xúc của câu chuyện.

Sự đầu tư chỉn chu từ ý tưởng, dàn dựng đến âm nhạc giúp Xa nhận nhiều lời khen từ khán giả. Đông Hùng gây ấn tượng với giọng hát nội lực dù phải biểu diễn dưới lớp hóa trang dày khi vào vai Quái vật, khiến việc thể hiện biểu cảm trở nên khó khăn hơn. Anh Tài 14 Casper được đánh giá cao bởi khả năng rap cũng như những ý tưởng mới mẻ góp phần tạo nên màu sắc nhạc kịch cho tiết mục. K.O cũng cho thấy quyết tâm làm mới bản thân sau màn ra mắt ở Công diễn Hội ngộ với khả năng trình diễn nhập tâm trong vai Hoàng tử.

Đông Hùng và K.O đã có màn diễn tương tác, đổi vai mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong khi đó, 14 Casper gây ấn tượng với khả năng rap và viết lời mới cho ca khúc.

Kết thúc phần tranh tài, Nhà Ngoại Ô vượt qua Nhà Mỹ Nam để tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu. Thành tích này tiếp tục được giữ sau tiết mục kế tiếp trước khi bị Nhà Làm Mạnh soán ngôi ở lượt biểu diễn cuối.

Sau khi tập phát sóng, 14 Casper đã có những chia sẻ xúc động về hai người đồng đội. Nam nghệ sĩ cho biết Đông Hùng là người có ít nền tảng vũ đạo nhất nhưng vẫn chủ động nhận phần nhảy của tiết mục. Quan trọng hơn, anh luôn muốn hai đàn em được tỏa sáng trên sân khấu. "Không có anh, Nhà mình đã không rực cháy tới vậy", 14 Casper viết. Anh cũng nhắc đến K.O - người đồng hành cùng mình ở vị trí cuối bảng điểm hỏa lực cá nhân: "Người bạn cùng hạng 33 với 14 Casper, anh K.O, là người đầu tiên trong nhóm ngồi xuống nắm tay, bá vai em rồi nói rằng mình sẽ vượt qua được tình thế này, em hãy cứ tin tưởng các anh sẽ giúp chúng ta vùng dậy."

Các thành viên chia sẻ sau khi có màn lột xác ngoạn mục cùng ca khúc Xa.

Theo luật thi đấu của Công diễn 1, cả Đông Hùng, K.O và 14 Casper đều rơi vào nhóm nguy hiểm, đối diện nguy cơ phải chia tay chương trình. Tuy nhiên, với không ít Gai Con, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chưa bao giờ chỉ là cuộc đua của điểm số hay thứ hạng. Điều đọng lại sau mỗi Công diễn là những tác phẩm được các Anh tài dốc toàn bộ tâm huyết để tạo nên, cùng dấu ấn họ để lại trong lòng khán giả. Sau chương trình, các nghệ sĩ sẽ trở thành ai và được nhớ đến như thế nào, có lẽ mới là điều có giá trị lâu dài hơn bất kỳ bảng xếp hạng nào.