Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

ATVNCG 2026: Nhà Ngoại Ô gây bất ngờ, Đông Hùng hóa Quái vật chinh phục khán giả

Vân Anh - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Với màn dàn dựng theo phong cách nhạc kịch lấy cảm hứng từ "Người Đẹp Và Quái Vật", Nhà Ngoại Ô - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã biến ca khúc "Xa" thành một trong những tiết mục nổi bật nhất Công diễn 1. Các Anh Tài đã chinh phục khán giả bằng ý tưởng sáng tạo, giọng hát nội lực và tinh thần "không còn gì để mất".

Sau một tuần tạm hoãn phát sóng, tập 3 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức lên sóng tối 18/7, mở màn vòng Công diễn 1 với bốn tiết mục đầu tiên. Trong đó, màn trình diễn Xa của Nhà Ngoại Ô gồm Đông Hùng, K.O và 14 Casper nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội nhờ ý tưởng dàn dựng khác biệt cùng câu chuyện giàu cảm xúc phía sau.

751591607-17973269466114710-2185552075113709409-n.jpg
Bước vào Công diễn 1 với tổng điểm hỏa lực cá nhân thuộc nhóm cuối bảng, ba thành viên Nhà Ngoại Ô xác định tinh thần "không còn gì để mất". Đội trưởng Đông Hùng cũng chia sẻ cả nhóm lựa chọn tâm thế coi mỗi lần biểu diễn đều là Công diễn cuối, từ đó dồn toàn bộ tâm sức cho tiết mục.

Lựa chọn ca khúc Xa của nhạc sĩ Lê Quang Hưng, Nhà Ngoại Ô quyết định làm mới hoàn toàn bằng hình thức nhạc kịch, lấy cảm hứng từ câu chuyện Người Đẹp Và Quái Vật. Từng thành viên được phân chia vai diễn theo thế mạnh riêng, đồng thời cùng nhau tính toán kỹ lưỡng từng câu hát, từng chuyển động và điểm xuất hiện trên sân khấu để truyền tải trọn vẹn mạch cảm xúc của câu chuyện.

Sự đầu tư chỉn chu từ ý tưởng, dàn dựng đến âm nhạc giúp Xa nhận nhiều lời khen từ khán giả. Đông Hùng gây ấn tượng với giọng hát nội lực dù phải biểu diễn dưới lớp hóa trang dày khi vào vai Quái vật, khiến việc thể hiện biểu cảm trở nên khó khăn hơn. Anh Tài 14 Casper được đánh giá cao bởi khả năng rap cũng như những ý tưởng mới mẻ góp phần tạo nên màu sắc nhạc kịch cho tiết mục. K.O cũng cho thấy quyết tâm làm mới bản thân sau màn ra mắt ở Công diễn Hội ngộ với khả năng trình diễn nhập tâm trong vai Hoàng tử.

748864435-17937610998334184-6872571751843248268-n.jpg
bia-6.png
Đông Hùng và K.O đã có màn diễn tương tác, đổi vai mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong khi đó, 14 Casper gây ấn tượng với khả năng rap và viết lời mới cho ca khúc.

Kết thúc phần tranh tài, Nhà Ngoại Ô vượt qua Nhà Mỹ Nam để tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu. Thành tích này tiếp tục được giữ sau tiết mục kế tiếp trước khi bị Nhà Làm Mạnh soán ngôi ở lượt biểu diễn cuối.

Sau khi tập phát sóng, 14 Casper đã có những chia sẻ xúc động về hai người đồng đội. Nam nghệ sĩ cho biết Đông Hùng là người có ít nền tảng vũ đạo nhất nhưng vẫn chủ động nhận phần nhảy của tiết mục. Quan trọng hơn, anh luôn muốn hai đàn em được tỏa sáng trên sân khấu. "Không có anh, Nhà mình đã không rực cháy tới vậy", 14 Casper viết. Anh cũng nhắc đến K.O - người đồng hành cùng mình ở vị trí cuối bảng điểm hỏa lực cá nhân: "Người bạn cùng hạng 33 với 14 Casper, anh K.O, là người đầu tiên trong nhóm ngồi xuống nắm tay, bá vai em rồi nói rằng mình sẽ vượt qua được tình thế này, em hãy cứ tin tưởng các anh sẽ giúp chúng ta vùng dậy."

bia-7.png
Các thành viên chia sẻ sau khi có màn lột xác ngoạn mục cùng ca khúc Xa.

Theo luật thi đấu của Công diễn 1, cả Đông Hùng, K.O và 14 Casper đều rơi vào nhóm nguy hiểm, đối diện nguy cơ phải chia tay chương trình. Tuy nhiên, với không ít Gai Con, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chưa bao giờ chỉ là cuộc đua của điểm số hay thứ hạng. Điều đọng lại sau mỗi Công diễn là những tác phẩm được các Anh tài dốc toàn bộ tâm huyết để tạo nên, cùng dấu ấn họ để lại trong lòng khán giả. Sau chương trình, các nghệ sĩ sẽ trở thành ai và được nhớ đến như thế nào, có lẽ mới là điều có giá trị lâu dài hơn bất kỳ bảng xếp hạng nào.

741569399-1053921547310735-2900612995008980370-n.jpg
Vân Anh - Ảnh: Tổng hợp
#ATVNCG 2026 #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Tập 3 #Nhà Ngoại Ô ATVNCG #Đông Hùng ATVNCG

Xem thêm

Chủ đề

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Cùng chuyên mục