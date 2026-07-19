Tinh Hà Say Hi: Pháp Kiều - KIMLONG "oan gia ngõ hẹp", Quang Hùng MasterD mừng hụt

HHTO - Tối 18/7, tập 3 của chương trình Tinh Hà "Say Hi" đã chính thức lên sóng. Tập này không chỉ mang đến chuỗi thử thách hội thao hấp dẫn mà còn có màn lập đội căng thẳng giữa 6 đội trưởng Dương Domic, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CAPTAIN BOY và KIMLONG để chuẩn bị cho Live Stage 2.

Sau chiến thắng thuyết phục tại Live Stage 1, Dương Domic tiếp tục giành tấm vé trở thành đội trưởng đầu tiên của vòng này. Bên cạnh đó, nhờ thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng tổng sau chuỗi thử thách, Pháp Kiều lần đầu tiên đảm nhận vai trò đội trưởng, hứa hẹn mang đến làn gió âm nhạc mới cho chương trình. Bên cạnh đó, sau lần lỡ duyên đầy tiếc nuối ở vòng trước, Quang Hùng MasterD chính thức trở lại với vị trí đội trưởng trong Live Stage 2.

Ba đội trưởng đầu tiên của Live Stage 2.

Nhận được sự tín nhiệm lớn từ các Anh Trai, 3 vị trí đội trưởng còn lại chính thức gọi tên Wren Evans, CAPTAIN BOY và KIMLONG. Cả ba đều là những nhân tố trẻ tài năng sở hữu tư duy âm nhạc độc đáo, được đánh giá sẽ bứt phá giới hạn trong vai trò thủ lĩnh.

Đặc biệt, sau khi dẫn dắt đội của mình tạo nên bài hát IDNAT viral ở vòng trước, Wren Evans đang được cộng đồng mạng đặt nhiều kỳ vọng sẽ mang đến màn bùng nổ hơn nữa trong lần thứ hai ở vai trò quan trọng này.

Điểm nhấn của tập này thuộc về cặp đôi oan gia Pháp Kiều và KIMLONG với hai màn tranh giành thành viên HURRYKNG và Jaysonlei đầy gay cấn. Cả hai đều tung ra đủ mọi "chiêu bài" thuyết phục, người thì đánh vào tình cảm, người thì hứa hẹn về âm nhạc. Thế nhưng, cả HURRYKNG lẫn Jaysonlei đều đồng loạt chọn về đội KIMLONG khiến Pháp Kiều phải "đứng hình".

Mặt khác, sau màn tranh đội này, netizen thấy được sự quyết tâm lớn của KIMLONG trong lần đầu làm đội trưởng, hứa hẹn sẽ mang đến một bản hit mang tầm quốc tế cho chương trình.

Pháp Kiều và KIMLONG đều lựa chọn HURRYKNG.

Một trong những khoảnh khắc hài hước nhất tập 3 thuộc về màn "mừng hụt" của Quang Hùng MasterD trong cuộc cạnh tranh chiêu mộ Vương Bình với Pháp Kiều. Sau khi lắng nghe lời thuyết phục từ cả hai đội trưởng, Vương Bình tiến đến bắt tay Quang Hùng khiến nam ca sĩ và nhiều Anh Trai đều ngỡ anh đã quyết định về đội này. Thế nhưng, ngay sau đó, Vương Bình bất ngờ "quay xe" về đội của Pháp Kiều, tạo nên màn lật kèo khiến cả trường quay bật cười.

Vương Bình đã hài hước cho biết anh chỉ định đến bắt tay và nói lời xin lỗi vì không thể về đội Quang Hùng MasterD, nhưng nam ca sĩ lại không nghe thấy lời xin lỗi và hiểu nhầm. Khoảnh khắc "ăn mừng sớm" của Quang Hùng nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn giải trí được khán giả chia sẻ rộng rãi.

Không chỉ tạo ra màn "quay xe" đầy bất ngờ, Vương Bình còn khiến khán giả cười nghiêng ngả khi vừa về đội Pháp Kiều đã lập tức tung ra một câu đùa đầy hài hước.

Cặp đôi " đồng tỉnh" cực đáng yêu Vương Bình và Pháp Kiều.

Bên cạnh những màn lập đội kịch tính, tập 3 còn mang đến những khoảnh khắc đầy giải trí khi CAPTAIN BOY liên tục hụt mất các thành viên yêu thích. Anh chàng đành ngậm ngùi nhìn CONGB, WEAN và buitruonglinh lần lượt lựa chọn vào đội Dương Domic.

Dù khởi đầu không mấy suôn sẻ, nam ca sĩ cũng đã thành công chiêu mộ nhân tố quốc tế IVAN, CoolKid và Xuân Định KY. Đặc biệt, màn bắt tay của bộ đôi đồng niên 2003 - CAPTAIN và CoolKid đang nhận được rất nhiều sự mong đợi từ cộng đồng người hâm mộ.

Phản ứng cực đáng yêu của CAPTAIN BOY khi bị hụt thành viên vào tay Dương Domic.

Ngoài ra, màn chiêu mộ thành viên của đội trưởng Wren Evans cũng giúp anh ghi điểm lớn trong mắt công chúng nhờ sự chân thành và tinh tế. Tâm điểm chú ý thuộc về lời thuyết phục mà anh dành cho Ali Hoàng Dương. Nam ca sĩ cho biết đã theo dõi và lắng nghe các sản phẩm của đàn anh từ rất lâu, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tài năng cũng như những cống hiến bền bỉ của Ali trong suốt nhiều năm làm nghề.

Về phía Ali Hoàng Dương, sau Live Stage 1, anh cũng đã nhận được nhiều lời khen và sự công nhận từ khán giả cho giọng hát của mình - điều mà nam nghệ sĩ luôn khao khát bấy lâu. Qua đó, người hâm mộ cảm nhận được tình cảm chân thành mà Wren Evans dành cho các thành viên của mình, mong muốn các anh em đều có cơ hội phát huy hết khả năng.

Ali Hoàng Dương quyết định về với đội của Wren Evans.