Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina sẽ diễn ra khi nào?

HHTO - ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina sẽ gặp nhau ở trận Chung kết World Cup 2026. Trận đấu sẽ diễn ra khi nào và ở đâu? Khán giả ở Việt Nam xem lúc mấy giờ?

Tóm tắt nhanh: · ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina sẽ gặp nhau trong trận Chung kết World Cup 2026. · Trận đấu sẽ diễn ra lúc 2h sáng ngày 20/7 theo giờ Việt Nam, ở Sân vận động New York New Jersey. · Đây là lần đầu tiên ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina gặp nhau ở một trận Chung kết World Cup.

Trận Chung kết World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

Theo kế hoạch, trận Chung kết World Cup 2026 giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina sẽ ​​diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 19/7/2026, lúc 3h chiều theo giờ miền Đông (Bắc Mỹ), tức là 2h sáng ngày 20/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Trận đấu được tổ chức tại Sân vận động New York New Jersey (New Jersey, Mỹ), theo trang beIN Sports.

Sân vận động New York New Jersey trong một trận đấu tại World Cup 2026. Ảnh: Stephen K.H. Moyes/ AP Photo.

Lần đầu tiên ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina gặp nhau ở trận Chung kết World Cup

ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina chưa từng gặp nhau trong một trận Chung kết FIFA World Cup.

ĐT Tây Ban Nha sẽ hướng đến mục tiêu giành chức vô địch World Cup lần thứ hai, sau khi giành cúp tại Nam Phi năm 2010.

Còn ĐT Argentina sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch mà họ đã giành được tại Qatar 2022. Nếu ĐT Argentina năm nay lại chiến thắng trong trận Chung kết thì đây sẽ là danh hiệu vô địch World Cup thứ tư của họ sau các năm 1978, 1986 và 2022.

Messi sau trận Bán kết World Cup 2026 với ĐT Anh. Ảnh: Jacob Kupferman/ AP Photo.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận Chung kết năm nay có lẽ sẽ là cuộc “chạm trán” giữa hai cầu thủ thuộc hai thế hệ: Lionel Messi và Lamine Yamal.

Messi - cầu thủ được coi là một huyền thoại, và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá - sẽ cùng ĐT Argentina nỗ lực bảo vệ “ngôi vương”.

Còn Yamal - đang được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá - đang khát khao đưa ĐT Tây Ban Nha đến với chức vô địch.



Yamal (trái) trong trận Bán kết World Cup 2026 với ĐT Pháp. Ảnh: Ashley Landis/ AP Photo.

Trận Chung kết này cũng có ý nghĩa rất độc đáo, vì đây là lần đầu tiên một đội đương kim vô địch thế giới gặp đội đương kim vô địch châu Âu trong một trận Chung kết World Cup. Vì vậy, trận đấu hứa hẹn sẽ là một trận Chung kết World Cup thực sự đáng nhớ.