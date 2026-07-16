Sân cỏ World Cup 2026 rực rỡ sắc màu: Câu chuyện đằng sau các gam màu biểu tượng

HHT - Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao chỉ cần nhìn thấy sự kết hợp của vài ba vệt màu, ta đã có thể gọi tên được ngay một đội bóng? Đằng sau thế giới đầy màu sắc của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 là hệ sinh thái bản quyền được FIFA xây dựng suốt nhiều năm để biến bóng đá thành một trong những thương hiệu quyền lực nhất hành tinh.

Bộ mã màu tỷ đô của World Cup 2026

THE MONSTERS × FIFA SERIES - Catch the Win Vinyl Plush Doll.

Chỉ vài phút xuất hiện trên sân vận động Azteca (Mexico), Labubu đã trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau Lễ khai mạc World Cup 2026 với hơn 1,1 tỷ lượt xem trên mạng xã hội. Nhân vật của POP MART trở thành IP Trung Quốc đầu tiên xuất hiện bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá. Sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã vượt ra ngoài sân cỏ, lan sang cả thế giới đồ chơi, thời trang và văn hóa đại chúng.

Để làm được điều đó, World Cup đã sáng tạo ra bộ ngôn ngữ đủ mạnh để kết nối hàng tỷ người hâm mộ trên toàn cầu. Liên Đoàn Bóng đá Quốc tế FIFA xây dựng vũ trụ “tắc kè hoa” với những gam màu thu hút thị giác như đỏ, xanh dương, xanh ngọc, tím, cam, vàng chanh và xanh lá neon. Các thành phố đăng cai từ New York, Los Angeles, Toronto đến Mexico City đều sở hữu phiên bản poster riêng, mang đến không khí lễ hội đường phố trải dài từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ.

Bộ nhận diện thương hiệu FIFA World Cup 2026. Ảnh: FIFA World Cup™

Đằng sau những bộ sưu tập ấy là ngành công nghiệp bản quyền trị giá hàng tỷ đô la: FIFA đóng vai trò chủ sở hữu tài sản trí tuệ, trong khi các thương hiệu như Coca-Cola, Adidas hay MINISO là đơn vị được cấp quyền khai thác sử dụng logo, tiếp cận toàn bộ kho tài sản sáng tạo của World Cup từ màu sắc, biểu tượng cúp vàng, linh vật (mascot), cách hiển thị của chữ cái (typography) cho tới các câu chuyện xoay quanh giải đấu.

Công tắc cảm xúc từ sắc cờ các quốc gia

Bên cạnh những trận cầu nghẹt thở, World Cup 2026 còn kéo theo cả một vũ trụ đồ xinh khiến fan của môn thể thao vua khó lòng làm ngơ. Điều thú vị là nhiều sản phẩm không cần in nguyên lá cờ quốc gia hay logo đội tuyển vẫn khiến người hâm mộ nhận ra ngay lập tức như xanh dương - trắng của Argentina, đỏ - vàng của Tây Ban Nha hay xanh lá - đỏ của Bồ Đào Nha. Sắc cờ của các quốc gia chính là chiếc “công tắc cảm xúc” có khả năng kích hoạt ký ức, niềm tự hào và tình yêu dành cho mỗi đội tuyển.

Vậy bạn có nhận ra mỗi sản phẩm đang thuộc chiến lược tiếp thị dựa trên bản quyền (IP Marketing) nào không? Thử ghép đáp án trước khi xem kết quả nhé!

Đáp án: 1. B. c; 2. C. a; 3. A. b.

Linh vật sân cỏ trở thành “ngôi sao đa vũ trụ”

Nếu màu sắc là thứ giúp người hâm mộ nhận ra World Cup từ xa thì linh vật lại là những nhân vật giúp giải đấu kết nối với khán giả Gen Z, Gen Alpha. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có ba linh vật gồm Maple - nai sừng tấm đại diện cho Canada, Zayu - báo đốm của Mexico, và Clutch - đại bàng đầu trắng của Mỹ.

Không chỉ chào sân trên sân vận động hay trên các vật phẩm lưu niệm, bộ ba còn xuất hiện trong tựa game FIFA Heroes thuộc hệ sinh thái FIFA eSports.

Ngay từ giây đầu tiên, cảnh Maple gọi video cho Zayu và Clutch trong phòng ngủ gợi cảm giác quen thuộc với Gen Z và Gen Alpha - thế hệ kết nối xuyên biên giới chỉ bằng một cú chạm. Dù đến từ ba quốc gia khác nhau, tất cả đều có thể gặp nhau trên cùng một sân chơi bóng đá.

FIFA đã dành 1 phút 08 giây trong đoạn phim hoạt hình ngắn để thể hiện tiểu sử, vị trí thi đấu, câu chuyện riêng của mỗi linh vật.

Nếu Maple xuất hiện trên những cung đường phủ sắc đỏ lá phong đặc trưng của Canada thì căn phòng của Zayu lại ngập tràn những gam tím, vàng và xanh coban rực rỡ, cùng hình ảnh đầu lâu Calavera quen thuộc trong lễ hội Día de los Muertos tôn vinh người đã khuất của Mexico. Trong khi đó, Clutch - đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của Mỹ, bay trên rừng thông và tham gia trận cầu với các nhân vật cây thông được nhân hóa. Chi tiết tưởng chừng ngẫu nhiên này lại bật mí điểm đặc biệt của thiên nhiên nước Mỹ. Với hơn 3 triệu km² rừng, trong đó có những quần thể thông Ponderosa khổng lồ hay khu rừng Bristlecone nổi tiếng với các cây cổ thụ lâu đời nhất thế giới, cây thông đã trở thành một phần quen thuộc của quốc gia này.

Phía sau chiếc cúp vàng là cả một mỏ vàng sáng tạo IP, tạo nên sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.