"Dệt Ước Mơ Xanh" - nơi những mảnh vải vụn kể chuyện

Mùa Hè không chỉ là khoảng thời gian để vui chơi mà còn là cơ hội để các bạn nhỏ khám phá bản thân, học thêm những kỹ năng mới và làm những điều ý nghĩa. Đó cũng là tinh thần mà dự án thiện nguyện "Dệt Ước Mơ Xanh" mong muốn lan tỏa khi chính thức khởi động vào chiều 15/7.

Chương trình do Công ty Cổ phần Tiền Phong (Báo Tiền Phong), Litibaby Việt Nam, Vincom Mega Mall và Elite Talent Entertainment phối hợp tổ chức, với nguồn quỹ được tiếp nhận bởi Quỹ Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội. Không chỉ tạo nên một sân chơi sáng tạo, dự án còn kết nối trẻ em với các hoạt động thiện nguyện thông qua nghệ thuật tái chế và những trải nghiệm thực tế.

Trải nghiệm mùa Hè "đặc biệt" dành cho những tình nguyện viên nhí

Phát biểu tại lễ công bố dự án, ông Trịnh Xuân Quang, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiền Phong (Báo Tiền Phong), cho biết "Dệt Ước Mơ Xanh" được xây dựng với mong muốn mang đến một sân chơi bổ ích, nơi trẻ em và thanh thiếu niên vừa được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, bán hàng, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động sáng tạo từ vật liệu tái chế.

Ông Trịnh Xuân Quang phát biểu tại buổi lễ.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyển chọn hai tình nguyện viên từ 10 tuổi trở lên tham gia vận hành gian hàng gây quỹ tại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội). Tại đây, các bạn sẽ trực tiếp bán những sản phẩm gây quỹ như gấu bông, áo cờ đỏ sao vàng, đồng thời hướng dẫn khách tham quan sáng tạo tranh từ vải vụn tái chế.

Thông qua những công việc tưởng chừng đơn giản ấy, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội rèn luyện sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp trong môi trường thực tế. Sau khi hoàn thành chương trình, các tình nguyện viên sẽ được cấp giấy chứng nhận, được vinh danh tại Gala tổng kết và có cơ hội xuất hiện trên các kênh truyền thông của dự án.

Sáng tạo từ những điều tưởng chừng bỏ đi

Bên cạnh hoạt động tình nguyện là cuộc thi sáng tác và triển lãm tranh từ vải vụn tái chế dành cho trẻ em, thanh thiếu niên từ 5 đến 18 tuổi.

Chia sẻ về ý tưởng này, bà Muộn Thị Ngọc Anh, CEO & Founder Litibaby Việt Nam, cho biết toàn bộ nguyên liệu như vải vụn, giấy, keo dán, kéo cùng các dụng cụ cần thiết đều được Litibaby tài trợ miễn phí. Người tham gia có thể tự do sáng tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân từ các vật liệu tái chế.

Bà Muộn Thị Ngọc Anh, CEO & Founder Litibaby Việt Nam, nói về ý nghĩa của chương trình.

Sau khi hoàn thành, các tác phẩm sẽ được đăng tải trên nền tảng truyền thông của chương trình để khán giả bình chọn hạng mục "Tác phẩm được yêu thích nhất", đồng thời được Ban Giám khảo đánh giá và trao các giải thưởng gồm một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba cùng giải bình chọn.

Không chỉ khuyến khích tư duy sáng tạo, hoạt động còn góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh khi những mảnh vải vụn được "hồi sinh" thành các tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc.

Bài học từ con trẻ

Đồng hành với chương trình trong vai trò Đại sứ, NSND Lan Hương cho biết điều khiến bà ấn tượng nhất là cơ hội để các em nhỏ được thỏa sức sáng tạo thông qua hội họa, thiết kế và may mặc, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu thương và tinh thần sẻ chia.

Theo nữ nghệ sĩ, trong suốt quá trình đồng hành, bà nhận thấy chương trình không chỉ giúp các em phát triển khả năng sáng tạo mà còn rèn luyện nhiều kỹ năng sống quan trọng như giao tiếp, ứng xử, làm việc cùng mọi người và tinh thần trách nhiệm.

NSND Lan Hương bên các tình nguyện viên nhỏ tuổi của dự án.

"Tôi tin rằng đến ngày tổng kết, các em sẽ hiểu rõ hơn giá trị của lao động khi trực tiếp tạo ra và giới thiệu những sản phẩm như tranh vẽ hay trang phục. Thông qua hành trình đó, các em không chỉ học được kỹ năng sáng tạo mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nhiều kỹ năng sống quan trọng để phát triển toàn diện trong tương lai", NSND Lan Hương chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng các em: "Các con không chỉ học từ chúng tôi mà chính tôi cũng học được rất nhiều từ các con. Tôi chỉ mong mình luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành với các cháu trong những hành trình ý nghĩa như thế này".

Món quà tặng cộng đồng

Khép lại hành trình kéo dài một tháng sẽ là Gala "Dệt Ước Mơ Xanh", dự kiến diễn ra vào ngày 15/8/2026. Những tác phẩm nổi bật sẽ được triển lãm và tham gia đấu giá gây quỹ với sự đồng ý của tác giả.

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được chuyển đến Quỹ Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội để triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Đặc biệt, toàn bộ giá trị các giải thưởng của cuộc thi sẽ không được trao bằng tiền mặt mà được chuyển trực tiếp vào Quỹ Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội dưới tên của các tác giả đạt giải, qua đó biến mỗi giải thưởng thành một hành động sẻ chia thiết thực.

Các tác phẩm làm từ vải vụn.

Chia sẻ tại lễ công bố, ông Lê Tự Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, cho biết Hội vừa là đơn vị tiếp nhận, vừa là cầu nối điều phối các nguồn lực hỗ trợ đến những hoàn cảnh khó khăn. Với mỗi chương trình, đặc biệt là các dự án có tính chất riêng như "Dệt Ước Mơ Xanh", Hội đều nghiên cứu kỹ đối tượng thụ hưởng, phối hợp với các đơn vị tổ chức để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, nhằm bảo đảm mọi nguồn lực được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất.

Theo ông Lực, Hội Chữ thập đỏ triển khai nhiều hoạt động cứu trợ cho các nhóm đối tượng khác nhau, từ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng với dự án lần này, Hội sẽ cân nhắc kỹ lưỡng địa chỉ hỗ trợ để mỗi đóng góp từ các em nhỏ, các nhà hảo tâm và các đơn vị đồng hành đều đến đúng nơi cần đến, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Bên cạnh phiên đấu giá tranh, chương trình còn gây quỹ thông qua hoạt động bán các sản phẩm do Litibaby tài trợ, trong đó 50% doanh thu được trích cho quỹ thiện nguyện. Theo Ban Tổ chức, nguồn quỹ của dự án sẽ được hình thành từ 100% tiền đấu giá tranh, 50% doanh thu bán hàng gây quỹ và toàn bộ giá trị giải thưởng của cuộc thi.

"Dệt Ước Mơ Xanh" vì thế không chỉ là một cuộc thi sáng tạo hay một triển lãm nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Đó còn là hành trình để các bạn nhỏ học cách biến những điều tưởng như bỏ đi thành giá trị mới, học cách sẻ chia thông qua chính đôi tay và sự sáng tạo của mình. Bởi đôi khi, một mảnh vải vụn cũng có thể kể nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, còn một mùa hè ý nghĩa có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ.