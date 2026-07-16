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Vì sao Lionel Messi không bị thổi việt vị trước bàn gỡ hòa của ĐT Argentina?

Thục Hân
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HHTO - Nhiều khán giả cho rằng Lionel Messi đã việt vị trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của ĐT Argentina vào lưới ĐT Anh. Thực tế Messi có việt vị không và bàn thắng có nên được công nhận không?

Tóm tắt nhanh:

· Nhiều khán giả khi xem qua truyền hình cho rằng Messi đã việt vị trong tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa của ĐT Argentina.

· Các trang tin quốc tế cho rằng Messi không việt vị khi xem xét kỹ lưỡng vị trí của anh tại thời điểm đường chuyền được thực hiện.

· ĐT Argentina sẽ gặp ĐT Tây Ban Nha trong trận Chung kết World Cup 2026.

Góc quay khiến nhiều người cho rằng Messi đã việt vị

Bàn gỡ hòa của ĐT Argentina trong trận Bán kết World Cup 2026 với ĐT Anh (ĐT Argentina thắng ĐT Anh với tỉ số 2-1) khiến nhiều khán giả tranh luận nhiệt tình. Một bộ phận khán giả cho rằng Messi đã việt vị và bàn thắng không nên được công nhận.

Một số đoạn video và ảnh chụp màn hình cho thấy Lionel Messi dường như đã đứng dưới hàng phòng ngự ĐT Anh và nhiều người còn cho rằng trọng tài “chẳng buồn check VAR”, mặc nhiên công nhận bàn thắng.

Đây là video bàn gỡ hòa của ĐT Argentina:

Nguồn: VTV.

Messi có việt vị không?

Theo trang Times Now News, một cầu thủ bị phạt việt vị nếu bất kỳ phần nào của đầu, thân hoặc chân của họ ở gần vạch khung thành đối phương hơn cả bóng và cầu thủ đối phương áp chót khi bóng được chuyền đến họ. Nên VAR cần xác định vị trí chính xác của Messi vào đúng thời điểm bóng rời chân đồng đội của anh.

Messi trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Argentina trước tuyển Anh
Tình huống gây tranh cãi về việc Messi có việt vị hay không. (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi xem xét các góc độ vào đúng thời điểm trên, tổ VAR đã xác nhận bàn thắng của ĐT Argentina là hợp lệ. Nhiều khán giả cũng chỉ ra rằng nếu nhìn theo đường cỏ trên sân thì sẽ thấy Messi không việt vị.

Tuy nhiên, quyết định trên của các trọng tài, cũng giống như nhiều quyết định được cho là có lợi cho ĐT Argentina tại giải đấu, vẫn khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Argentina ghi bàn gỡ hòa trước tuyển Anh ở bán kết World Cup
Messi (ĐT Argentina) và Kane (ĐT Anh) sau trận Bán kết World Cup 2026. Ảnh: Erik S. Lesser/ AP Photo.

Nhìn chung, bắt lỗi việt vị là một trong những vấn đề hay gây tranh cãi nhất trong bóng đá. Với những tình huống diễn ra ở tốc độ cao, nhiều khi khán giả xem truyền hình rất khó xác định được chính xác.

Vượt qua ĐT Anh, ĐT Argentina sẽ gặp ĐT Tây Ban Nha trong trận Chung kết World Cup 2026.

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Thục Hân
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