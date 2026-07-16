Viral lại khoảnh khắc Messi - Ronaldo nhắn tin cho nhau, dân tình hoài niệm một điều

HHTO - Messi và Ronaldo từng có khoảnh khắc nhắn tin cho nhau qua điện thoại trước trận đấu. Chi tiết này giờ đây được chia sẻ lại khi Messi chuẩn bị bước vào trận Chung kết World Cup 2026.

Vừa qua, cộng đồng người hâm mộ bóng đá chia sẻ lại khoảnh khắc Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nhắn tin qua lại cho nhau. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút lượt thả tim khủng trên Threads chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải lại, đặc biệt giữa mùa World Cup đang nóng hừng hực.

Khoảnh khắc kết nối của Ronaldo và Messi hơn một thập kỷ trước được chia sẻ lại.

Đoạn video cho thấy Messi và Ronaldo nhắn tin cho nhau gây sốt trở lại. Nguồn: @pypypy_yp

Trong video, Messi và Ronaldo nhắn tin cho nhau liên quan đến sự kiện bóng đá El Clasico - cặp đấu "siêu kinh điển" giữa 2 CLB hàng đầu của Tây Ban Nha - Barcelona và Real Madrid. Nội dung tin nhắn của hai siêu sao bóng đá như sau:

Đoạn tin nhắn trong video (lược dịch sang tiếng Việt): Messi: Rất mong chờ đến trận Clasico. Ronaldo: Tôi cũng vậy. Rất thích được ghi bàn vào lưới đội cậu. Messi: Ha ha. Đến lúc đó tôi đã phá thêm vài kỷ lục rồi. Ronaldo: Bla bla bla... LOL Messi: Hẹn cậu tháng Ba này.

Thực chất, đoạn video này là một "tiểu phẩm" quảng cáo cho sự kiện El Clasico diễn ra vào tháng 3/2014. Trong đó, Messi đại diện cho tuyển Barcelona, còn Ronaldo mang màu áo của Real Madrid. Kết quả, chiến thắng của trận cầu đỉnh cao này thuộc về Barca với tỉ số 4-3. Trước đó, hiệu ứng từ màn "hẹn đấu" qua tin nhắn đã góp phần đẩy sức nóng của trận cầu lên đỉnh điểm.

Màn nhắn tin qua lại hài hước giữa hai tuyển thủ là để quảng bá cho sự kiện El Clasico mùa giải 2013 - 2014.

Giờ đây sau hơn một thập kỷ, khoảnh khắc tương tác hiếm hoi giữa Messi và Ronaldo một lần nữa được chia sẻ lại. Tại World Cup 2026, hai siêu sao hàng đầu tiếp tục được truyền thông mang lên bàn cân so sánh, không về thành tích thì cũng là kỹ năng trên sân cỏ.

Ronaldo và Messi mang đến trận cầu hấp dẫn tại El Clasico. Ảnh thực hiện bởi AI.

Đều bước vào giai đoạn "ở sườn dốc bên kia" của sự nghiệp, Messi lại đang có hành trình rực rỡ hơn Ronaldo tại đấu trường World Cup 2026. Trong khi tuyển Bồ Đào Nha cùng Ronaldo dừng chân đáng tiếc ở vòng Tứ kết với cột mốc cá nhân của CR7 - là cầu thủ ghi bàn ở cả 6 mùa World Cup liên tiếp; thì với huyền thoại số 10 của tuyển Argentina, anh đang đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương sau khi góp 2 kiến tạo giúp tuyển Argentina lật ngược thế cờ trước tuyển Anh tại Bán kết với tỉ số 2-1.