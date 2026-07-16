Có phải Cucurella tuyển Tây Ban Nha để tóc xù dài để "dụ" đối thủ phạm lỗi?

HHTO - Mái tóc xù của Marc Cucurella (ĐT Tây Ban Nha) nhiều khi được coi như một “hình ảnh thương hiệu”. Nhiều người đùa rằng Cucurella cố tình để tóc như vậy để che mắt đối thủ hoặc để đối thủ dễ phạm lỗi kéo tóc. Thực tế có phải vậy không?

Tóm tắt nhanh: · Marc Cucurella là cầu thủ của ĐT Tây Ban Nha, thi đấu thông minh và quyết liệt. · Anh có mái tóc xù dài rất độc đáo và một cầu thủ ĐT Pháp bị cho là đã kéo tóc anh trong trận Bán kết World Cup 2026. · Cucurella khẳng định anh để kiểu tóc đó vì mẹ và vợ chứ không phải cố tình “dụ” đối phương phạm lỗi.

Mái tóc nổi tiếng đến mức trở thành "mục tiêu" trên sân

Mái tóc của Marc Cucurella là kiểu ai đã nhìn thấy thì khó quên, mặc dù người hâm mộ còn ấn tượng với sự đa năng trên sân và phong cách thi đấu quyết liệt, thông minh của anh ấy.

Cucurella (phải) trong trận đấu với ĐT Pháp. Ảnh: Ashley Landis/ AP Photo.

Trong trận Bán kết World Cup 2026 vừa qua (ĐT Tây Ban Nha thắng ĐT Pháp với tỉ số 2-0), có một khoảnh khắc mà cầu thủ Olise của ĐT Pháp bị cho là đã kéo tóc Cucurella.

Không biết có phải Olise kéo tóc Cucurella thật không, vì góc quay không rõ, nhưng dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cầu thủ Tây Ban Nha bị đối phương kéo tóc trên sân. Trong quá khứ, đã từng có cầu thủ bị thẻ đỏ vì kéo tóc Cucurella.

Vì vậy, nhiều người hâm mộ đùa rằng có lẽ Cucurella cứ để kiểu tóc “thương hiệu” như vậy để “dụ” đối phương phạm lỗi, hoặc để che bớt tầm nhìn của đối phương.

Olise của ĐT Pháp (trái) và Cucurella của ĐT Tây Ban Nha tranh bóng trong trận Bán kết World Cup 2026. Ảnh: Julio Cortez/ AP Photo.

Có phải Cucurella để tóc xù để “dụ” đối thủ không?

Câu trả lời là KHÔNG.

Theo trang Blue News, Cucurella từng giải thích trong một cuộc phỏng vấn với kênh Radio Cope rằng mẹ anh khi xem đá bóng thường không tập trung mà “cứ nói suốt cả nửa trận đấu”.

Vì vậy, anh để mái tóc “độc lạ” để mẹ anh khi xem bóng đá chỉ nhìn qua cũng nhận ra con trai mình và phân biệt được anh với các cầu thủ khác trên sân.

Cucurella (phải) với mái tóc rất dễ nhận ra trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh vào tháng 5/2026. Ảnh: Kirsty Wigglesworth/ AP Photo.

Còn bây giờ thì anh không dám cắt tóc vì… “sợ vợ”. Cucurella nói, vợ anh rất thích kiểu tóc này của anh, nên nếu anh cắt thì vợ anh sẽ “cho một trận”.

Như vậy, Cucurella để kiểu tóc xù dài đó là vì mẹ, rồi đến vì vợ. Còn chuyện đối phương có mất bình tĩnh đến mức phạm lỗi hay không thì… không phải chuyện của anh.