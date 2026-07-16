Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang có thể phải đối mặt với mức án nào?

HHTO - Liên quan đến vụ điểm thi cao bất thường tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can (trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chiều 15/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố thêm 7 bị can liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong số này có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cùng 6 trường hợp liên quan. Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Sau thông tin trên, nhiều người đặt câu hỏi: Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có thể phải đối mặt với mức án nào nếu bị kết luận phạm tội?

Theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái công vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối với tội danh này, pháp luật quy định nhiều khung hình phạt khác nhau tùy theo tính chất, mức độ hành vi và hậu quả xảy ra.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Ở khung cơ bản, người phạm tội có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm nếu gây thiệt hại theo quy định hoặc gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp có các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần hoặc gây thiệt hại lớn hơn theo quy định của pháp luật, mức hình phạt có thể tăng lên từ 5 đến 10 năm tù.

Khung hình phạt cao nhất của điều luật là từ 10 đến 15 năm tù nếu hành vi gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng theo các tiêu chí được Bộ luật Hình sự quy định.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1-5 năm và có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI).

Tuy nhiên, việc một người bị khởi tố không đồng nghĩa với việc người đó chắc chắn có tội hay sẽ phải chịu mức án cụ thể nào. Mức hình phạt cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, truy tố và xét xử.

Đối với vụ án tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa công bố vai trò cụ thể của Hiệu trưởng trong vụ án, cũng như chưa xác định người này bị xem xét trách nhiệm theo khoản nào của Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng chưa công bố liệu bị can có phải là người chỉ đạo, tổ chức, đồng phạm hay chỉ thực hiện một phần hành vi vi phạm. Đây đều là những căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm hình sự và khung hình phạt nếu vụ án được đưa ra xét xử.

Theo quy định của pháp luật, một người chỉ bị coi là có tội khi có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Do đó, ở giai đoạn hiện nay, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và các bị can khác vẫn được xác định là những người bị khởi tố để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ án.