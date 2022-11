Có một bất ngờ không nhỏ về đội Guardians of the Galaxy trong phim ngắn Giáng sinh của Marvel

HHT - Không cần hoành tráng, chẳng cần mãn nhãn, chỉ cần những tràng cười “té ghế”, một chút ấm áp và những bí mật bất ngờ, vậy là đội Vệ Binh Dải Ngân Hà đã chính thức khép lại năm 2022 của thương hiệu MCU.

Cùng với sự trở lại hùng tráng của Black Panther: Wakanda Forever ở màn ảnh lớn, The Guardians of the Galaxy Holiday Special - tập phim ngắn đặc biệt phía màn ảnh nhỏ Disney+ dành riêng cho đội Vệ Binh Dải Ngân Hà đã chính thức kết thúc Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Cười “rớt hàm” với màn chọn “quà Giáng sinh” của Mantis và Drax

Dưới bàn tay của đạo diễn James Gunn, The Guardians of the Galaxy Holiday Special tất nhiên vẫn ngập tràn những trò đùa cực “mặn” đúng chất “đội dân phòng vũ trụ”. Chẳng cần đến một phản diện tầm cỡ hay phải “hoạt động tay chân hết công suất” như những trận chiến trước, các Vệ Binh Dải Ngân Hà chỉ cần thực hiện một nhiệm vụ duy nhất lần này: Mang lại niềm vui Giáng sinh cho chàng đội trưởng Star-Lord (Chris Pratt đóng).

Suốt nhiều năm qua, Peter Quill vẫn ôm trong lòng nhiều vết thương chưa lành, đặc biệt là khi anh hai lần vuột mất Gamora khỏi tầm tay. Vì vậy, Mantis (Pom Klementieff đóng) và Drax (Dave Bautista đóng) đã quyết định ngao du xuống Trái Đất để mang về cho Quill một món quà cực đặc biệt, đó là... nam diễn viên Kevin Bacon - thần tượng lớn nhất của anh.

Mantis và Drax vốn là hai thành viên “ngáo ngơ” nhất đội, vì vậy việc cả hai “tác oai tác quái” do thiếu hiểu biết văn hóa và luật pháp của người Trái Đất lại càng khiến người xem “đau ruột” hơn. Trong cả quá trình “săn” Kevin Bacon, cả hai từ kiếm tiền hợp pháp lại hóa thành “dân chơi”, và vì lỡ “đốt tiền” vô tội vạ nên quyết định dùng... “luật rừng” để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên khán giả được thấy khả năng cận chiến không thua gì nữ anh hùng Black Widow của cô nàng bọ ngựa sau nhiều năm trở thành một vệ binh.

Bí mật quan trọng ngày Giáng sinh của đội Guardians of the Galaxy

Điểm yếu dễ nhận thấy nhất của tập phim ngắn MCU này chính là diễn xuất có phần gồng ép của các diễn viên, nhưng lấp đầy cho những khuyết điểm đó là những tình huống trớ trêu gây cười, những câu thoại đậm chất “cà khịa” của các nhân vật, những bài hát Giáng sinh “xuyên tạc” hình tượng ông già Noel và những khoảnh khắc ấm lòng nhân văn giữa họ.

Khu chợ đen vũ trụ Knowhere giờ đây đã chính thức thuộc về Guardians of the Galaxy sau khi nhóm mua lại từ gã thương gia The Collector để làm căn cứ. Vì vậy, việc Mantis và Drax bắt cóc Kevin Bacon từ Trái Đất đem về đây dù khiến Star-Lord hết sức cảm động nhưng đồng thời cũng khiến anh chàng cực kỳ nổi giận. Sau cùng, nhờ có Kraglin (Sean Gunn đóng) giãi bày, Kevin Bacon mới hiểu ra vì sao hai vệ binh “bất hảo” lại sẵn lòng bắt cóc mình đến thế. Vì thế, ông quyết định ở lại chung vui ngày Giáng sinh trên Knowhere cùng với cư dân ở đây như một món quà hàn gắn tất cả mọi người.

Những món quà mà các vệ binh tặng cho nhau đều rất độc đáo và đậm dấu ấn cá nhân liên quan tới các phần phim trước. “Ấn tượng” nhất, việc cô nàng cộc cằn Nebula (Karen Gillan đóng) tặng hẳn cho chú gấu mèo Rocket (Bradley Cooper lồng tiếng) cánh tay vibranium của Winter Soldier khiến khán giả không khỏi tự hỏi có phải cô nàng da xanh đã làm gì có lỗi với bạn thân Captain America hay không.

Nhưng điều bất ngờ nhất lại đến từ một điều đơn giản nhất mà chẳng ai nghi ngờ từ trước: Mantis thực chất chính là em gái cùng cha khác mẹ của Star-Lord!

Quay trở lại sự kiện Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), chúng ta đã biết Peter Quill chính là con trai của Ego - một Celestial có con rơi ở khắp mọi hành tinh trong vũ trụ để thực hiện dã tâm cá nhân, và hóa ra Mantis cũng là một trong số những hạt giống đó. Suốt nhiều năm trời, cô nàng bọ ngựa đã giấu anh trai vì không muốn nhắc lại nỗi đau khi người cha chung đã hại chết mẹ ruột anh. Thế nhưng vào khoảnh khắc Giáng sinh này, thật tuyệt diệu khi Quill lại tìm ra một người máu mủ sau nhiều mất mát.

Đặc biệt hơn, những phân đoạn hồi tưởng bằng hoạt hình còn khiến khán giả cay cay sống mũi khi mang lại ký ức về vệ binh Yondu Udonta (Michael Rooker lồng tiếng) - cha nuôi của Star-Lord với bản tính ngoài lạnh trong nóng đã khiến khán giả khóc cạn nước mắt năm xưa.

Cùng với I Am Groot ra mắt hồi tháng 8, The Guardians of the Galaxy Holiday Special chính là dấu chấm chính thức cho Giai đoạn 4 của MCU, cũng là chặng nghỉ vui vẻ cuối cùng trước khi đội hình Vệ Binh Dải Ngân Hà hiện tại đi đến trận chiến cuối cùng của họ trong bộ phim riêng thứ ba sẽ ra rạp vào tháng 5/2023.

Guardians of the Galaxy Vol.3 là một trong những bộ phim mở màn của Giai đoạn 5 và sẽ là dự án Marvel cuối cùng của đạo diễn James Gunn trước khi ông chuyển sang đầu quân cho vũ trụ đối thủ DC. Vì vậy, bữa tiệc Giáng sinh này có thể chính là hình ảnh bên nhau cuối cùng của họ đấy các fan Marvel à!