Concert Mắt Nhắm Mắt Mở: HIEUTHUHAI chiều fan, tung chiêu đánh bại phe vé

HHTO - Với hàng nghìn khán giả góp mặt, Concert Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI đã diễn ra thành công rực rỡ. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu, rapper sinh năm 1999 cũng khiến các SUNDAYs tan chảy với loạt “phúc lợi” đầy bất ngờ.

Ngay từ màn mở đầu, HIEUTHUHAI đã khiến khán giả bất ngờ khi không xuất hiện từ sau cánh gà như thường lệ mà bước vào từ cửa chính của Nhà thi đấu Phú Thọ, tiến thẳng lên sân khấu. Chi tiết này cũng lý giải cho thiết kế đặc biệt của khu vực vé đứng: Lối đi được bố trí chia không gian thành hai bên để tạo nên màn chào sân ấn tượng, đồng thời giúp nam rapper dễ dàng tiến lại gần và tương tác với người hâm mộ trong suốt phần trình diễn.

HIEUTHUHAI gây ấn tượng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Tuy nhiên, khán giả ở khu vực vé đứng không phải là những người duy nhất được hưởng “phúc lợi” này. Xuyên suốt 3 tiếng biểu diễn, HIEUTHUHAI đã đi lên cả những khu ghế ngồi như Ban Công, Hành Lang, Nhà Kho.

Trên sân khấu, HIEUTHUHAI tuyên bố rằng: "Các bạn ngồi đâu thì tôi sẽ đến đó".

Trong một đêm concert, phần lớn nghệ sĩ chỉ có cơ hội tương tác với những khán giả đứng hoặc ngồi gần sân khấu. Chính vì vậy, việc HIEUTHUHAI chủ động tiến xuống các khu vực xa hơn để chào hỏi người hâm mộ đã trở thành một khoảnh khắc đặc biệt đối với các SUNDAYs - FC của anh chàng. Trên mạng xã hội, một khán giả ngồi ở khu Nhà Kho hào hứng chia sẻ: “Chỉ có 500 ngàn mà được Hiếu lên tận chỗ mình ngồi thì dư sức bù tiền vé rồi”.

Thiết kế sân khấu giúp HIEUTHUHAI tương tác gần hơn với người hâm mộ.

Ngoài ra, việc BTC kiểm duyệt vé kỹ càng cũng nhận được sự hưởng ứng của các SUNDAYs. Lúc đầu, tương tự nhiều concert khác, khán giả chỉ cần quét mã QR để nhận vòng tay và vào Nhà thi đấu Phú Thọ. Tuy nhiên, nếu rời khỏi khu vực tổ chức, khán giả sẽ được đóng dấu mộc lên cả tay và vòng tay. Khi quay trở lại, nhân viên sẽ kiểm tra kỹ dấu mộc trước khi cho phép vào trong. Biện pháp này giúp hạn chế tình trạng mua bán, sang nhượng vòng tay với giá chênh lệch, qua đó giảm nạn phe vé và tạo cơ hội để nhiều người hâm mộ thực sự được tham dự concert của HIEUTHUHAI.

Concert Mắt Nhắm Mắt Mở sẽ tiếp tục với đêm diễn thứ hai vào tối nay 2/8. Sau thành công của hai đêm diễn tại TP.HCM, nhiều khán giả ở Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn HIEUTHUHAI sớm mang concert đến Thủ đô.