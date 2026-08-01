ATVNCG 2026 tập 5: Anh Tài Jun Phạm vươn lên vị trí Top 1, 4 nhà mới lộ diện

HHTO - Tập 5 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 công bố kết quả Công diễn 1, đồng thời mở ra cuộc đua mới với màn chiêu mộ thành viên đầy căng thẳng để thành lập 4 Nhà cho Công diễn 2. Bên cạnh đó, chuyến ngoại khóa tại Ninh Thuận cũng mang đến nhiều khoảnh khắc gắn kết và những màn trải lòng đáng nhớ giữa các Anh Tài.

Sau Công diễn 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Nhà Làm Mạnh trở thành đội dẫn đầu toàn bảng với chiến thắng thuyết phục. Thái VG (Nhà Làm Mạnh) và Hà An Huy (Nhà Soạn Nhạc) - hai Anh Tài có điểm Hỏa lực cá nhân cao nhất trong hai nhà chiến thắng - trở thành hai Chiến tướng với lợi thế lớn. Đón nhận danh hiệu, Thái VG không giấu được sự bối rối xen lẫn tự hào. Trong khi đó, Hà An Huy xúc động gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự biết ơn với những người anh em đã đồng hành cùng mình ở Công diễn 1.

Nhà Làm Mạnh là Nhà có số điểm cao nhất Công diễn 1 với tiết mục Nhong Nhong Nhong đầy cảm xúc.

Bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân sau Công diễn 1 cũng chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý. Jun Phạm chính thức vươn lên dẫn đầu, trong khi K.O tạo màn bứt phá ngoạn mục khi từ vị trí cuối bảng tăng hơn 10 bậc để xếp hạng 22, mở ra nhiều hy vọng cho hành trình phía trước.

Anh Tài Jun Phạm dẫn đầu bảng xếp hạng điểm Hỏa lực cá nhân với màn múa đao điệu nghệ trên sân khấu Lý Ngựa Ô Huế cùng Nhà Vinh Quy Bái Tổ.

Bước sang Công diễn 2, cuộc chơi tiếp tục được đẩy lên cao trào khi toàn bộ đội hình bị xáo trộn. Bốn Nhà mới được thành lập dưới sự dẫn dắt của hai thủ lĩnh đương nhiệm là Huỳnh Lập, Hoàng Tôn cùng hai tân Chiến tướng Thái VG và Hà An Huy.

Với tư duy âm nhạc khác biệt cùng khả năng sáng tác đã được khẳng định, Mew Amazing trở thành "mảnh ghép chiến lược" mà cả bốn Nhà đều muốn sở hữu. Phải đến lượt thứ chín, sau nhiều lần kiên trì theo đuổi, Thái VG mới chính thức chiêu mộ thành công Mew Amazing, khép lại màn "giành người" kịch tính. Bốn đội bước vào Công diễn 2 gồm Nhà Thám Hiểm, Nhà Chiến Mã, Nhà Hiển Nhiên và Nhà Long Mã.

4 Nhà mới của Công diễn 2 chính thức được thành lập.

Rời phòng tập, các Anh Tài có chuyến ngoại khóa đặc biệt tại Ninh Thuận. Không chỉ tham gia các thử thách để tích lũy điểm "Hỏa lộc", các nghệ sĩ còn có dịp thư giãn, trò chuyện và kết nối với nhau sau những ngày tập luyện căng thẳng.

Không còn là cuộc cạnh tranh đơn thuần giữa những nghệ sĩ, chuyến đi tại Ninh Thuận đã trở thành chất xúc tác giúp các Anh Tài xóa nhòa khoảng cách và hiểu nhau nhiều hơn. Khép lại tập 5 là hình ảnh những người đàn ông chung đam mê cùng viết nên một mùa Hè đáng nhớ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.