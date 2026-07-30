Live Stage 3 Tinh Hà “Say Hi” ra luật chơi mới, tăng độ khó với dàn Anh Trai

HHTO - Không chỉ tăng độ khó, Live Stage 3 của Tinh Hà “Say Hi” còn đánh dấu sự nâng tầm về quy mô dàn dựng. Sáu ca khúc mới sẽ được chia thành hai EP dành cho hai "gia tộc", trong khi sân khấu nước cùng những màn dance battle hứa hẹn mang đến các tiết mục mãn nhãn.

Sau hai Live Stage đầu tiên liên tục gây chú ý bởi quy mô dàn dựng, Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục nâng độ khó với luật chơi hoàn toàn mới được hé lộ trong highlight tập 5. Theo đó, chương trình sẽ giới thiệu 6 ca khúc mới, chia đều cho hai liên quân. Mỗi liên quân sẽ sở hữu 3 bài hát và có nhiệm vụ kết nối chúng thành một EP (Extended Play). Trong lĩnh vực âm nhạc, EP là một sản phẩm gồm nhiều ca khúc nhưng có thời lượng ngắn hơn album, thường được xây dựng theo một chủ đề hoặc câu chuyện xuyên suốt.

Màn hội ngộ đầy "quý tộc" của dàn Anh Trai trong tập mới.

Các đội không chỉ phát hành ba bài hát riêng lẻ mà còn phải biến chúng thành một màn trình diễn liền mạch, kể một câu chuyện thống nhất thông qua âm nhạc, hình ảnh và sân khấu. Ba ca khúc sẽ được kết nối như một medley (liên khúc), đòi hỏi sự liền mạch về cảm xúc, ý tưởng lẫn cách dàn dựng để tạo nên một EP hoàn chỉnh ngay trên sân khấu.

Điều này đồng nghĩa các Anh Trai sẽ phải đầu tư nhiều hơn vào khâu xây dựng concept, sắp xếp mạch nội dung và chuyển cảnh giữa các tiết mục, thay vì chỉ tập trung vào từng bài hát độc lập như các vòng thi trước.

Luật chơi mới đầy cam go được hé lộ khiến các Anh Trai lo lắng.

Không dừng lại ở đó, chương trình còn hé lộ một điểm nhấn mới về mặt sân khấu khi lần đầu đưa màn dance battle lên trên sân khấu nước. Với mặt sàn phủ nước, các màn đối đầu vũ đạo được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thử thách không nhỏ cho các nghệ sĩ trong việc kiểm soát kỹ thuật, đội hình và bảo đảm sự đồng đều trong từng động tác. Dance battle vốn là “đặc sản” của Vũ trụ "Say Hi" với nhiều khoảnh khắc viral, vì vậy, việc kết hợp thêm sân khấu nước được kỳ vọng sẽ mang đến những màn đối đầu mãn nhãn hơn nữa.

Những màn dance battle “chấn động” ở mùa Anh Trai “Say Hi”.

Với thử thách sản xuất một EP mang tính kể chuyện, Tinh Hà “Say Hi” đang tiếp tục mở rộng giới hạn của cuộc thi. Tuy nhiên, với quỹ thời gian chuẩn bị gấp rút, đây được xem là một bài toán không hề dễ. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giọng hát hay vũ đạo, các Anh Trai sẽ phải chứng minh khả năng xây dựng một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh nơi âm nhạc, câu chuyện và khả năng trình diễn hòa quyện thành một tổng thể thống nhất.

Chính vì vậy, nhiều khán giả hài hước cho rằng sau mỗi vòng thi của Tinh Hà "Say Hi", các Anh Trai đều có thể trở thành những "all-rounder" đúng nghĩa khi liên tục phải thử sức ở hàng loạt vai trò, từ ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ, nhà sản xuất cho đến người lên ý tưởng và xây dựng sân khấu.