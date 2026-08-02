Running Man Vietnam tập 2: Anh Tú Atus làm gián điệp, gia tộc R rơi vào thế khó

Tiếp nối sức nóng từ Tập 1, Tập 2 mở màn bằng không khí đậm chất phim hành động khi Gia tộc R đang tận hưởng kỳ nghỉ thì bất ngờ phải đối mặt với những vị khách không mời. Băng nhóm X xuất hiện với ba cascadeur chuyên nghiệp cùng hai nam diễn viên Steven Nguyễn và Quốc Anh, nhanh chóng tạo nên thế trận được người xem nhận xét là “lệch kèo”.

Tuấn Voi là một trong những gương mặt gây chú ý khi sở hữu hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực cascadeur và từng tham gia hơn 200 dự án phim hành động. Trong khi đó, Đại Bảo hoạt động ở cả vai trò diễn viên và chỉ đạo hành động, còn Kim Dung được biết đến với hình ảnh “mỹ nhân hành động”. Sự góp mặt của nhóm cascadeur cũng tạo điểm khác biệt cho tập này khi những người thường đứng phía sau các phân cảnh hành động lần đầu trực tiếp bước vào cuộc chơi.

Ở nhiệm vụ đầu tiên, thời tiết oi bức không ngăn được hai đội tranh giành từng lợi thế. Không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi các thành viên liên tục hò hét, chen lấn và tìm cách giành cờ. “Xe container” Hai Thành lại gặp bất lợi vì mù màu và chấn thương tay phải, buộc các thành viên còn lại phải gánh thêm trọng trách.

Bước sang nhiệm vụ “Vali vận mệnh”, cuộc chơi chuyển sang những thử thách thiên về tâm lý và may rủi. Các thành viên lần lượt đối mặt với những trò chơi như đập trứng, tung xúc xắc, cắt dây, lật thẻ và đánh golf. Tám Trung thể hiện sự khéo léo nhưng bỏ lỡ thời cơ, trong khi Quốc Anh gây chú ý khi lần đầu chơi golf nhưng liên tục đưa bóng vào lỗ. Tư Ngọc lại trở thành “Tư báo” khi liên tục đưa ra những lời cố vấn chiến thuật không mấy hiệu quả, đồng thời khiến các thành viên bất ngờ với đề xuất cõng Quang Tuấn.

Ở chiều ngược lại, Út Tuấn có một trong những màn thể hiện đáng chú ý nhất tập khi giành chiến thắng ở vòng đá cầu, mang thêm một vali tiền về cho Gia tộc R. Đến màn xé bảng tên, nam nghệ sĩ tiếp tục là một trong những người chủ động nhất khi liên tục tìm cách bảo vệ đồng đội và đối phó với Băng nhóm X.

Tuy nhiên, cú twist lớn nhất của tập 2 lại đến từ thân phận của Anh Tú Atus. Nam nghệ sĩ tiếp tục được giao vai trò gián điệp, âm thầm tìm cách phá thế trận của Gia tộc R từ bên trong. Giữa những cuộc thương lượng, liên minh và nghi ngờ lẫn nhau, Atus tận dụng khả năng quan sát và đọc tình huống để đưa ra các quyết định có lợi cho Băng nhóm X.

Khi màn xé bảng tên bắt đầu, thế trận càng trở nên khó đoán khi Gia tộc R phát hiện sự tồn tại của kẻ phản bội. Các thành viên phải nhanh chóng xác định ai đang đứng về phía đối thủ, đồng thời tìm cách bảo toàn lực lượng. Những cú lật kèo liên tiếp khiến cục diện thay đổi cho đến những phút cuối.

Sau màn đối đầu căng thẳng, Anh Tú Atus cùng Băng nhóm X giành chiến thắng chung cuộc. Với vai trò gián điệp, nam nghệ sĩ góp phần tạo nên một trong những nút thắt đáng chú ý của Tập 2, đồng thời tiếp tục trở thành cái tên được khán giả bàn luận sau chương trình.

Sau chiến thắng trong tập 2 Running Man Vietnam 2026, Anh Tú Atus cũng giới thiệu bộ ảnh mới với phong cách tối giản.