Công bố lịch trình kéo dài gần 1 tháng của Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam

Miss World lần thứ 73 đồng thời đánh dấu cột mốc 75 năm hình thành và phát triển của cuộc thi. Việt Nam là quốc gia đăng cai, dự kiến đón khoảng 120 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng. Hành trình kéo dài từ ngày 8/8 đến 5/9, đi qua Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang.

Chặng đầu tiên diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 8-12/8. Sau đó, các thí sinh di chuyển đến Hải Phòng, tham gia các hoạt động từ ngày 12-20/8. Chặng cuối của cuộc thi diễn ra tại Nha Trang từ ngày 20/8-5/9, gồm nhiều phần thi quan trọng và đêm Chung kết.

Lịch trình được xây dựng với các nội dung chuyên môn, hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm địa phương, thể thao và chương trình cộng đồng và quảng bá điểm đến. Bên cạnh việc đánh giá năng lực của thí sinh, hành trình cũng tạo điều kiện để các đại diện quốc tế tìm hiểu cảnh quan, văn hóa và con người Việt Nam.

Đêm khai mạc Miss World lần thứ 73 dự kiến diễn ra ngày 11/8 tại Quảng trường biển Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy. Từ ngày 12-20/8, các thí sinh tham gia chuỗi hoạt động tại Hải Phòng.

Sau khi hoàn thành lịch trình tại Hải Phòng, đoàn Miss World di chuyển đến Nha Trang vào ngày 20/8 để bước vào chặng dài nhất của cuộc thi. Đêm Chung kết Miss World lần thứ 73 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Nha Trang.

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Hoa hậu Thanh Thủy và Hoa hậu Ý Nhi tại sự kiện.

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Đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.