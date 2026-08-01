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Là giám khảo trẻ nhất Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Hà Trúc Linh nói gì?

JEANIE - Ảnh: Dương Triều
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HHTO - Là thành viên trẻ nhất trong Hội đồng Giám khảo của hai buổi Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh nhận xét gì về dàn thí sinh năm nay?

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 ở tuổi 20, Hà Trúc Linh bước vào nhiệm kỳ với hình ảnh cô gái trẻ trung, giàu năng lượng và có nền tảng học vấn tốt. Sau một năm, điều công chúng nhìn thấy không chỉ là sự thay đổi về nhan sắc, phong thái mà còn là quá trình trưởng thành rõ nét trong cách ứng xử, giao tiếp của người đẹp.

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Cương vị giám khảo của vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 là sự ghi nhận với những gì Hà Trúc Linh đã thể hiện trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cho thấy niềm tin của Ban tổ chức dành cho một đương kim hoa hậu đang từng bước khẳng định bản lĩnh, sự trưởng thành và sức ảnh hưởng của mình.

Là thành viên trẻ nhất trong Hội đồng Giám khảo, đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô ấn tượng với sự đa dạng của dàn thí sinh năm nay. Người đẹp đánh giá cao những thí sinh có nhiều tài lẻ và khả năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt.

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Đối với Hà Trúc Linh, việc trở thành giám khảo khi đang là đương kim Hoa hậu Việt Nam mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Người đẹp cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được ban tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ đồng hành cùng cuộc thi ở cương vị giám khảo.

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Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng chia sẻ đã sẵn sàng chào đón người kế nhiệm. "Tôi đã sẵn sàng đón chào một hoa hậu mới, một hương sắc mới đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam. Dù sau đó, ánh hào quang có khép lại thì hành trình của tôi vẫn tiếp tục. Tôi sẽ đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam để lan tỏa nhiều giá trị tích cực".

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Sự xuất hiện của Hà Trúc Linh trong hội đồng giám khảo cho thấy Hoa hậu Việt Nam luôn đề cao tính kế thừa. Mỗi hoa hậu không chỉ hoàn thành nhiệm kỳ của mình mà còn góp phần tìm kiếm, truyền cảm hứng và dìu dắt thế hệ tiếp theo.

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JEANIE - Ảnh: Dương Triều
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