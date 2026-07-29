Hoa hậu Việt Nam 2026: Nhan sắc trong veo của dàn thí sinh khu vực phía Bắc

HHTO - Sáng 29/7, Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hà Nội. Từ sáng sớm, gần 200 thí sinh có mặt để chuẩn bị bước vào các phần thi gồm nhân trắc học, phỏng vấn kín. Nhiều cô gái gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp trong veo, có cả thí sinh là diễn viên phim giờ vàng của VTV.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, cô hiện là sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội. Yên Trang không giấu được sự hồi hộp khi lần đầu góp mặt tại vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp ấn tượng trước dàn thí sinh đồng trang lứa vì "ai cũng xinh đẹp, năng lượng và tự tin".

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Gia đình biết cô đăng ký dự thi nhưng không tạo áp lực về thành tích. "Em mong có thể vào Top 3, nhưng điều quan trọng hơn là được trưởng thành sau cuộc thi", cô chia sẻ. Yến Trang cho biết cô yêu thích Hoa hậu Việt Nam bởi cuộc thi luôn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản của người phụ nữ Việt.

Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, từng đoạt danh hiệu Người đẹp Toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Sau khi hoàn thành việc học, cô quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026 như một dấu mốc để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Đoàn Hải Lan đến từ Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Điện lực. Cô cho biết bản thân vốn khá nhút nhát, dù nhiều lần được bạn bè và người thân động viên tham gia các cuộc thi nhan sắc, Hải Lan chỉ quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026 khi cảm thấy đã đủ tự tin và có sự chuẩn bị nghiêm túc.

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Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 2005, đến từ Nghệ An, hiện là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trinh chia sẻ cô gần như thức trắng đêm trước ngày Sơ khảo vì hồi hộp. Người đẹp lo lắng về các phần thi nhân trắc học, phỏng vấn kín với ban giám khảo. Nguyễn Thị Trinh là diễn viên trong bộ phim Mùa Hè Năm Ấy, chuẩn bị lên sóng VTV3 vào khung giờ vàng.

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Buổi Sơ khảo khu vực miền Bắc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút nhiều thí sinh tiềm năng, nhan sắc trẻ trung, vừa mang nét truyền thống, lại vừa mang phong cách hiện đại của thế hệ Z.