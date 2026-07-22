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Miss Charm 2026 sắp được tổ chức, ai sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi?

JEANIE - Ảnh: Miss Charm

HHTO - Cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Charm 2026 tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam năm thứ 4. Hiện tại đã có bao nhiêu thí sinh đăng ký tham gia?

Tổ chức Miss Charm chính thức công bố poster chính thức của Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2026, được lấy cảm hứng từ chủ đề của mùa giải năm nay: The Beauty of Cultural Identity (Vẻ đẹp của Bản sắc Văn hóa).

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Ở vị trí trung tâm là đương kim Miss Charm 2025 Anna Patricia Blanco Flores đến từ Venezuela. Phía sau cô là bức tranh rực rỡ được dệt nên từ những biểu tượng văn hóa đặc sắc trên khắp thế giới. Tất cả cùng hòa quyện để nhắc nhở chúng ta rằng văn hóa không chỉ là điều được thừa hưởng từ quá khứ, mà còn là giá trị cần tiếp tục khám phá, gìn giữ và tự hào lan tỏa đến mai sau.

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Đương kim Miss Charm 2025 Anna Patricia Blanco Flores đến từ Venezuela.

Trong ba mùa giải đầu tiên, cuộc thi duy trì số lượng thí sinh ở mức khoảng 30 đến 40. Từ mùa giải này, quy định về giới hạn số lượng thí sinh được nới bỏ, cho phép mở rộng quy mô tham dự, đồng thời ban tổ chức vẫn tiếp tục duy trì các tiêu chí tuyển chọn nhằm đảm bảo chất lượng chung của cuộc thi.

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Hiện tại, Miss Charm 2026 đã có 20 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới chính thức ghi danh. Lịch trình chính thức của cuộc thi dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 16/11, đêm Chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 5/12 tại TP.HCM. Tại mùa giải năm 2025, Á hậu Mai Ngô đại diện Việt Nam đã lọt vào Top 12 chung cuộc.

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JEANIE - Ảnh: Miss Charm
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