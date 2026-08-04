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Mang dép đi du lịch không sợ đau chân, nhưng làm sao để lên ảnh vẫn thật xinh?

Mai Lâm
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HHTO - Mang dép đi du lịch vừa thoải mái vừa không sợ đau chân, nhưng làm sao để lên ảnh vẫn thật xinh? Đây là những mẹo phối đồ đơn giản mà các stylist đều thuộc lòng.

Chọn dép có chi tiết nổi bật khi trang phục quá đơn giản

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Nếu hôm đó bạn chỉ mặc áo thun trắng với quần jeans hoặc váy trơn, hãy để đôi dép trở thành điểm nhấn. Những đôi dép có dây thừng, hạt cườm, vỏ sò hay chi tiết lấy cảm hứng từ biển sẽ khiến bộ trang phục trông sinh động hơn ngay lập tức.

Dép càng mảnh càng tạo cảm giác thanh thoát

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Một trong những xu hướng nổi bật năm nay là dép có quai thật mảnh và phần đế gọn nhẹ. Kiểu dép này giúp bàn chân trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài hơn khi lên ảnh.

Nếu biết mình sẽ đi bộ nhiều, hãy ưu tiên những đôi có thêm quai ôm cổ chân. Chúng giúp dép bám chắc hơn, đi lâu cũng thoải mái và hạn chế tình trạng dép bị xê dịch khi di chuyển.

Chọn màu dép để ăn ý với màu quần áo

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Nếu diện váy hoa, váy chấm bi hay họa tiết caro, những đôi dép màu nổi có cùng tông màu sẽ cũng giúp tổng thể trông ăn ý và có tính toán từ đầu. Còn nếu yêu phong cách tối giản, dép màu kem, nâu hoặc đen trùng màu với trang phục, hoặc túi xách sẽ là lựa chọn an toàn mà chẳng bao giờ lỗi mốt.

Mặc đẹp khi đi du lịch mà mang dép vẫn hợp

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Rất nhiều người nghĩ dép sẽ khiến những bộ đồ đẹp trong xuề xoà, nhưng thực tế các stylist lại dùng dép để phối với quần linen, váy dài, blazer, hay váy đen đơn giản.

Đôi khi, những trang phục đẹp nhất lại đến từ những món đồ đơn giản và thoải mái nhất. Và biết đâu, chính đôi dép bạn mang cả ngày đi chơi lại là nhân vật chính trong những bức ảnh du lịch xinh nhất mùa Hè này.

Mai Lâm
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