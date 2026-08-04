Hoa hậu Thanh Thủy đẹp như tranh vẽ trong bộ sưu tập mới của NTK Lê Thanh Hòa

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đẹp như tranh trong bộ ảnh cưới “LOVE NO.6”. Người đẹp truyền tải trọn vẹn sắc thái thuần khiết của ánh trăng, nguồn cảm hứng giúp NTK Lê Thanh Hòa dệt nên bộ sưu tập lần này.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, LOVE N0.6 mở ra một đêm đầy chất thơ, nơi mặt nước khẽ lay động dưới ánh trăng và mọi chuyển động đều trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

﻿

Ngôn ngữ tạo hình của bộ sưu tập được dệt nên từ những đường draping mềm mại tựa làn nước, những mảng đính kết thủ công phản chiếu ánh sáng như vầng trăng đang tan trên mặt hồ, cùng hình ảnh trăng khuyết và hoa quỳnh nở về đêm được chuyển hóa thành những họa tiết nhấn nhá đầy tinh tế. Trên nền organza, tulle, chiffon, satin và taffeta, mỗi lớp chất liệu như lưu giữ một sắc độ khác nhau của ánh trăng, vừa mong manh, vừa lấp lánh.

Mỗi sáng tạo đều được tạo nên để tôn vinh vẻ đẹp của cô dâu trong từng chuyển động. Khi ánh sáng chạm vào chất liệu, khi tà váy khẽ chuyển mình theo từng bước chân, vẻ đẹp ấy không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận, nhẹ như gió, uyển chuyển như làn nước và lấp lánh như ánh trăng giữa đêm tĩnh lặng.

Không chỉ chú trọng vào váy áo, bộ sưu tập còn giới thiệu những mẫu veil, hoa cài tóc, áo choàng… phá cách, góp phần tạo nên diện mạo mới lạ, cuốn hút cho cô dâu. Bên cạnh những mẫu váy cưới với phom dáng cầu kỳ, nhà thiết kế còn sáng tạo những phom dáng váy cưới ngắn gắn đuôi dài, giúp người mặc khoe đôi chân thon mà vẫn đảm bảo độ lộng lẫy, thướt tha.

﻿ ﻿﻿

“Nàng thơ” của mỗi bộ sưu tập váy cưới từ NO.1 đến NO.6 luôn được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa chọn lựa khắt khe giữa muôn vàn người đẹp trong giới beauty queen. Không chỉ yêu cầu đời tư lành mạnh, họ còn cần có thần thái rạng rỡ, toát lên vẻ hạnh phúc, viên mãn của một cô dâu thật sự. Đó cũng là lý do anh chọn Hoa hậu Thanh Thủy. Ở người đẹp vừa toát lên vẻ trong trẻo, thơ ngây, vừa có sự đằm thắm, quyến rũ.