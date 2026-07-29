Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đón nhận dấu mốc mới trong hành trình đương nhiệm

HHTO - Sau một năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đón nhận dấu mốc mới trong hành trình đương nhiệm với vai trò giám khảo tại Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hà Nội ngày 29/7.

Cương vị giám khảo là sự ghi nhận với những gì Hà Trúc Linh đã thể hiện trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cho thấy niềm tin của Ban tổ chức dành cho một đương kim hoa hậu đang từng bước khẳng định bản lĩnh, sự trưởng thành và sức ảnh hưởng của mình.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 ở tuổi 20, Hà Trúc Linh bước vào nhiệm kỳ với hình ảnh cô gái trẻ trung, giàu năng lượng và có nền tảng học vấn tốt. Sau một năm, điều công chúng nhìn thấy không chỉ là sự thay đổi về nhan sắc, phong thái mà còn là quá trình trưởng thành rõ nét trong cách ứng xử, giao tiếp của người đẹp.

Thay vì ưu tiên các sự kiện giải trí, Hà Trúc Linh xuất hiện ở nhiều chương trình văn hóa, giáo dục, hoạt động cộng đồng và sự kiện do Báo Tiền Phong thực hiện. Người đẹp không chỉ hoàn thành vai trò đại sứ hình ảnh mà còn tích cực tham gia các hoạt động hướng đến giới trẻ, truyền cảm hứng về học tập, khởi nghiệp và phát triển bản thân.

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Hà Trúc Linh cũng là gương mặt đồng hành xuyên suốt chuỗi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại nhiều trường đại học trên cả nước. Cô trực tiếp giao lưu với sinh viên, chia sẻ câu chuyện sau đăng quang và truyền động lực cho những cô gái mong muốn thử sức ở cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất Việt Nam.

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Đối với Hà Trúc Linh, việc trở thành giám khảo khi đang là đương kim Hoa hậu Việt Nam mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Chia sẻ với Tiền Phong, người đẹp cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được ban tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ đồng hành cùng cuộc thi ở cương vị giám khảo.

Theo Hà Trúc Linh, đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực trong suốt nhiệm kỳ mà còn là trách nhiệm lớn khi góp phần tìm kiếm gương mặt sẽ kế nhiệm.