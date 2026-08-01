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Tân Miss Grand Vietnam 2026 là người đẹp lai từng gây tranh cãi Emoura Phạm

JEANIE - Ảnh: Miss Grand Vietnam
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HHTO - Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM với sự góp mặt của 30 thí sinh. Emoura Phạm - người đẹp từng gây tranh cãi trong phần thi phụ trình diễn bikini - đã giành vương miện Hoa hậu.

Trải qua các vòng thi phụ, 30 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố chính thức bước vào đêm Chung kết. Đêm thi kéo dài tới tận hơn 1 giờ sáng ngày 1/8.

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Kết quả chung cuộc: Miss Grand Vietnam 2026 là người đẹp lai Emoura Phạm (đứng giữa). Cô sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2026 được tổ chức tại Ấn Độ vào cuối năm nay.

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Người đẹp Ngô Bảo Ngọc giành ngôi vị Á hậu 1. Bảo Ngọc sẽ đại diện Việt Nam tại MGI All-Stars mùa 2. Đây là thông tin mang đến niềm vui bất ngờ cho Bảo Ngọc. Cộng đồng nhan sắc Việt đùa rằng đây được coi là "cái kết đẹp" của cuộc thi.

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Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi.

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Tân Hoa hậu từng nhận nhiều ý kiến trái chiều sau phần thi áo tắm tại Miss Grand Vietnam 2026. Sau sự việc, Emoura Phạm chia sẻ đây là trải nghiệm không dễ dàng nhưng cũng là bài học giúp cô nhìn lại bản thân theo cách tích cực hơn. Thay vì để những tranh luận trở thành áp lực, người đẹp lựa chọn đón nhận mọi góp ý với tinh thần cầu thị và xem đây là cơ hội để hoàn thiện bản thân.

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Từ nhỏ, Emoura được học tập trong môi trường quốc tế tại British International School (BIS) và The American School (TAS), cô có 10 năm sống tại Mỹ. Mặc dù lớn lên trong môi trường quốc tế, Emoura Phạm vẫn tin rằng cô thuộc về Việt Nam. Theo Emoura, bản sắc Việt không nằm ở ngoại hình mà thể hiện qua cách mỗi người đối xử với gia đình, với cộng đồng và những người xung quanh.

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Trả lời câu hỏi ứng xử chung cùng Top 5: "Nếu có cơ hội giới thiệu về TP.HCM cho bạn bè nước ngoài, bạn sẽ nói điều gì?". Emoura Phạm chia sẻ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh: “Mọi người thường hỏi tôi điều đáng yêu nhất ở TP.HCM là gì? Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm trong sách vở, những điểm đến hay các cuốn hướng dẫn du lịch. Nó nằm ngay trong nguồn năng lượng và nhịp đập của thành phố. Dù mọi người đang tìm kiếm một khoảng thời gian bình yên, tĩnh lặng trong những con hẻm nhỏ hay muốn hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp, hối hả, TP.HCM đều có. Tôi muốn chia sẻ rằng con người nơi đây luôn đong đầy lòng tốt, trao gửi sự kết nối chỉ đơn giản qua những nụ cười. TP.HCM đặc biệt đến thế là bởi vì khi mọi người đến đây, họ đều không muốn rời đi. Họ yêu nơi này. Họ yêu ngay lập tức, họ muốn ở lại và chẳng bao giờ muốn chia xa”.

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JEANIE - Ảnh: Miss Grand Vietnam
#Miss Grand Vietnam 2026 #Hoa hậu Emoura Phạm #Hoa hậu Hoà bình Việt Nam #Chung kết

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