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Cập nhật 4 thương hiệu thời trang "quen mặt" với các tín đồ thời trang Hè 2026

Mai Lâm
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HHTO - Màu sắc rực rỡ, sơ mi tối giản, kính mắt mang hơi thở thập niên 2000 hay những thiết kế độc lập đầy cá tính. Đây là 4 thương hiệu đang được các tín đồ thời trang ưu ái trong mùa Hè năm nay.

1. LA VESTE

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Nếu phải chọn một từ để mô tả mùa Hè 2026, đó chắc chắn là màu sắc. Và LA VESTE chính là thương hiệu đang thể hiện tinh thần ấy rõ nét nhất. Đến từ Tây Ban Nha, hãng nổi tiếng với khả năng phối những gam màu cùng các tổ hợp tưởng chừng đối lập, nhưng lại vô cùng hài hòa. LA VESTE còn mang đến tinh thần vui tươi, phá cách và đầy năng lượng. Đây cũng được xem là làn gió mới dành cho những ai đã bắt đầu thấy nhàm chán với xu hướng tối giản.

2. THE ANTEROS

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THE ANTEROS là một trong những thương hiệu được giới thời trang đánh giá rất cao. Khởi đầu với những chiếc áo mang phom dáng thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn đủ linh hoạt để mặc trong nhiều hoàn cảnh, thương hiệu nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của các cô nàng sành điệu.

3. TOM FORD

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Mùa hè 2026 cũng là thời điểm kính mát TOM FORD trở lại mạnh mẽ. Ở khắp nơi, các biểu tượng phong cách đang dần rời xa những thiết kế hiện đại để tìm về các mẫu kính mang hơi hướng cổ điển của thương hiệu. Những thiết kế này vừa gợi cảm giác hoài niệm, vừa đủ thời thượng để trở thành điểm nhấn cho mọi bản phối mùa Hè.

4. EMILY DAWN LONG

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Nếu thường xuyên theo dõi giới sáng tạo và những người làm thời trang, bạn sẽ sớm nghe đến cái tên EMILY DAWN LONG. Thương hiệu nhỏ đến từ New York không chạy theo xu hướng nhất thời mà tập trung vào cảm giác mặc, sự cá tính và nét cuốn hút rất riêng, đúng với tinh thần “đẹp một cách không cần cố gắng” mà giới thời trang đang yêu thích.

Mai Lâm
#thời trang #xu hướng thời trang Hè 2026 #thương hiệu thời trang nổi bật #màu sắc rực rỡ và cá tính #xu hướng kính mắt cổ điển #túi xách thời trang đầu tư

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