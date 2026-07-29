Hoa hậu Việt Nam không chỉ là hành trình tìm kiếm người đội vương miện

Hoa hậu Việt Nam năm 2026 chính thức bước vào chặng đầu tiên của hành trình tìm kiếm những đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Với nhiều bạn thí sinh, đây không chỉ là lần đầu tiên đến với một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, mà còn là lần đầu tiên các bạn lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để mang theo ước mơ rất đẹp của tuổi trẻ.

Phát biểu khai mạc Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Bắc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - gửi lời chào đón và chúc mừng các thí sinh đã có mặt tại buổi Sơ khảo. Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định gần bốn thập kỷ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Trong gần bốn thập kỷ ấy, rất nhiều Hoa hậu, Á hậu và người đẹp trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tiếp tục học tập, lao động, cống hiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó cho thấy, giá trị của Hoa hậu Việt Nam không dừng lại ở chiếc vương miện, mà được tiếp nối bằng những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

﻿

Chủ đề của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 là Miền Hương Sắc.

- Miền không chỉ là một không gian địa lí. “Miền” là không gian của những giá trị đẹp, là nơi hội tụ bản sắc văn hóa Việt Nam, là nơi mỗi cô gái mang theo câu chuyện của quê hương mình và viết tiếp câu chuyện ấy bằng tuổi trẻ, khát vọng và sự cống hiến.

- Hương là chiều sâu văn hóa, là lòng nhân ái, là những điều tốt đẹp mỗi người để lại sau mình.

- Sắc là trí tuệ, là bản lĩnh, là sự tự tin và khát vọng không ngừng vươn lên.

Khi Hương và Sắc hòa quyện, vẻ đẹp ấy mới đủ sức sống lâu bền. Và đó cũng là vẻ đẹp mà Hoa hậu Việt Nam luôn hướng tới.

Ban Giám khảo Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời động viên tới các thí sinh: "Ngày hôm nay, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ lựa chọn những gương mặt tiếp tục bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Nhưng, cuộc thi này chưa bao giờ chỉ là hành trình tìm kiếm người đội vương miện. Đó còn là hành trình để mỗi cô gái nhận ra mình có thể mạnh mẽ hơn những gì mình từng nghĩ; bản lĩnh hơn những gì mình từng tin và tỏa sáng theo cách rất riêng của chính mình. Chúng tôi mong rằng, dù kết quả thế nào, khi đến với Vòng Sơ khảo phía Bắc, mỗi bạn đều có thể mỉm cười và tự hào vì mình đã có một trải nghiệm đẹp cùng Hoa hậu Việt Nam.

﻿ ﻿

Hành trình của Hoa hậu Việt Nam còn ở phía trước, và hôm nay là điểm khởi đầu. Rồi sẽ có những bạn trưởng thành hơn. Có những ước mơ sẽ được chắp cánh. Và rất có thể, trong số các bạn có mặt tại đây, sẽ có người bước lên sân khấu chung kết tại thành phố Hải Phòng để đón nhận chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam năm 2026.

Chúng tôi tin rằng, mỗi cô gái có mặt tại đây đều có vẻ đẹp riêng, và mỗi vẻ đẹp xứng đáng được lắng nghe, được ghi nhận và được trao cơ hội tỏa sáng."