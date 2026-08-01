Công bố 21 thí sinh tiếp theo lọt Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau một ngày gặp gỡ, đọng lại trong Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là những tập hồ sơ, những phần thể hiện hay bảng điểm của Ban Giám khảo. Đó còn là những ánh mắt tràn đầy hy vọng; là những nụ cười còn xen lẫn hồi hộp và sự nghiêm túc mà các bạn đã dành cho cuộc thi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ: "Chúng tôi luôn tin rằng, có những vẻ đẹp được nhìn thấy ngay từ ánh mắt, nụ cười. Nhưng cũng có những vẻ đẹp chỉ có thể cảm nhận qua cách một người đối diện với thử thách, qua sự chân thành, bản lĩnh và cách họ đối xử với mọi người xung quanh.

Chính vì vậy, điều mà Ban Tổ chức, Ban Giám khảo kiếm tìm ở Vòng Sơ khảo phía Nam hôm nay, bên cạnh những gương mặt nổi bật, còn là những cô gái mang trong mình những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam đã bền bỉ vun đắp suốt gần bốn thập kỷ: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến."

Danh sách 21 thí sinh tiếp theo lọt vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 như sau:

1. Nguyễn Thị Thúy Dung - 2. Nguyễn Thị Kim Châu - 3. Gouband Lisa

4. Võ Thị Mến - 5. Nguyễn Thái Anh Thư - 6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi

7. Đinh Hoàng Gia Linh - 8. Đinh Diệu Anh - 9. Nèang Lin

10. Trịnh Ngọc Huyền - 11. Trương Văn Tú Tâm - 12. Lưu Phương Anh

13. Văn Hà Phương Nhi - 14. Nguyễn Phương Nghi - 15. Lê Phương Nghi

16. Cao Trần Tú Anh - 17. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - 18. Vũ Lâm Bảo Chi

19. Đoàn Hải Lan - 20. Nguyễn Thị Hoa - 21. Mai Thị Yến Nhi

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Đối với những bạn được chọn, phía trước là một chặng đường mới với nhiều thử thách hơn, nhưng cũng là cơ hội để các bạn tiếp tục hoàn thiện bản thân và khẳng định những giá trị tốt đẹp mà mình theo đuổi.

Đối với những bạn tạm dừng hành trình Hoa hậu Việt Nam tại đây, Ban Tổ chức mong rằng các bạn sẽ mang về nhiều hơn một kết quả. Đó là trải nghiệm của một ngày dám thử sức; là những người bạn mới; là những bài học mới và là niềm tin, rằng mỗi hành trình đều có giá trị khi chúng ta bước đi bằng tất cả sự tử tế và nỗ lực của bản thân.