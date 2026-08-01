Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động: Dàn “măng non” vẫn tỏa sáng bên cạnh các “ông chú”

HHTO - Mặc dù “Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động” (Agent Kim Reactivated) chủ yếu là “sàn diễn” của các “ông chú”, nhưng dàn “măng non” của phim vẫn tỏa sáng theo cách riêng dù đất diễn không quá nhiều.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Seo Su Min (2007)

Trong Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động, Seo Su Min vào vai Kim Min Ji - con gái của đặc vụ Kim (So Ji Sub). Ở trường, Kim Min Ji bị một nhóm nữ sinh bắt nạt, thậm chí còn bị đứa cầm đầu tấn công đến bị thương nặng. Tưởng cô bé đã chết, nữ sinh cầm đầu hoảng sợ tìm cách phi tang, dẫn đến việc Min Ji bị bắt cóc.

Trong phim, Min Ji chính là lý do khiến cha cô từ một “ông chú” bình thường biến thành người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới, dấn thân vào một cuộc chiến sinh tử chỉ để cứu cô con gái duy nhất của mình.

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động là bộ phim đầu tay của Seo Su Min. Mặc dù vậy, cô đã phối hợp ăn ý với các diễn viên gạo cội, để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bằng khả năng diễn xuất ổn định. Min Ji qua sự thể hiện của Seo Su Min là một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh, thông minh, nhưng cũng có những khoảnh khắc dỗi hờn bố rất tuổi teen.

Được biết, trước đây Seo Su Min được các công ty giải trí mời làm thực tập sinh thần tượng, influencer - người có sức ảnh hưởng trên MXH, nhưng cô chọn làm diễn viên bởi không biết nhảy.

Mặc dù đã ra mắt với tư cách diễn viên, Seo Su Min vẫn làm thêm tại một cửa hàng takoyaki. Cuối tháng 7, cửa hàng đóng cửa nên cô cũng nghỉ việc, nhưng Seo Su Min chia sẻ có thể cô sẽ tìm một công việc bán thời gian khác. Bởi cô nghĩ rằng “trải nghiệm kiếm tiền trong cuộc sống thường nhật cũng rất quan trọng”.

Yoo Ji An (2006)

Nữ sinh cầm đầu nhóm bắt nạt Min Ji ở trường chính là Ju Hye Ri - con gái của chủ tịch tập đoàn xây dựng Ju Gang Chan (Joo Sang Wook). Sau khi gây ra chuyện, Ju Hye Ri được bố bao che, xử lý hậu quả. Nhưng cuối cùng, hai bố con lại bị chính đặc vụ Kim “xử lý”. Bố bị tẩn te tua phải nhập viện, công ty phá sản, con gái đang trốn ở Campuchia cũng bị bắt và phải trả giá cho tội ác của mình.

Vai diễn Ju Hye Ri được đảm nhận bởi Yoo Ji An. Đây cũng là vai diễn đầu tay của nữ diễn viên trẻ. Được biết, khi đang theo học tại Khoa Sân khấu và Điện ảnh tại trường Trung học Nghệ thuật Gyeonggi, Yoo Ji An đã bỏ học để mở rộng cơ hội thử vai. Cô tiếp tục học qua các kỳ thi tương đương và ghi danh sớm vào Khoa Diễn xuất Truyền thông và Video tại Đại học Nữ sinh Sungshin.

Chuyện bắt nạt chỉ có ở trong phim thôi nhé!

Yoo Ji An là con gái của MC Jeon Yu Kyung, là nghệ sĩ trực thuộc công ty quản lý Fantagio. Vì Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động là sản phẩm hợp tác với Fantagio, cũng như cô có người thân là người trong ngành, nên đã có một số lời “mỉa mai” về lý do Yoo Ji An được chọn vào phim. Nhưng nữ diễn viên trẻ đã xua tan điều đó bằng kỹ năng diễn xuất ổn định của mình.

Chael (2001)

Dù xuất hiện không nhiều nhưng nhân vật Kim Nam Hoon cũng để lại dấu ấn trong dàn “măng non” của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động. Kim Nam Hoon là nam sinh sở hữu vẻ ngoài điển trai và là tài năng triển vọng của đội bóng chuyền trường trung học. Giữa Kim Nam Hoon và Kim Min Ji chớm nở một “mối tình gà bông” ngọt ngào và dễ thương. Chính vì điều đó mà Ju Hye Ri càng thêm ghen tị, càng tìm cách bắt nạt Min Ji.

Thủ vai Kim Nam Hoon là Chael - thành viên của nhóm LUN8. Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đánh dấu lần đầu tiên Chael thử sức với vai trò diễn viên. Chael thể hiện sự đồng điệu cao với nhân vật Kim Nam Hoon bởi anh từng là một vận động viên bóng chuyền. Được biết, anh đã chơi bóng chuyền từ thời trung học cho đến năm thứ hai đại học, nhưng do chấn thương nên đã kết thúc sự nghiệp thể thao.

Lee Na Yeon (2011)

Diễn viên nhí Lee Na Yeon thủ vai Park Da Bin - con gái của Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho) trong Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động. Tương tác giữa hai bố con là một trong những yếu tố đáng yêu và hài hước của bộ phim. Mặc cho ông bố rất “cuồng” con gái, Park Da Bin lại thường né tránh và thấy bố quá “phiền”.

Trong đoạn kết của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động, gã côn đồ đội lốt chủ tịch Ju Gang Chan đã bắt cóc cô bé để gây sức ép, đe dọa bố cô bé phải tấn công bạn mình là đặc vụ Kim.

Park Da Bin cùng bố mẹ.

Và chú Sung Han Soo.

Lee Na Yeon đã tham gia đóng phim từ hồi 5 tuổi. Do đó, trong gia tài phim ảnh của mình, Lee Na Yeon có thể kể ra nhiều bộ phim nổi tiếng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình: Linh Mục Nhiệt Huyết, The Last Princess, Escape From Mogadishu…

Yang Joon Seok (2007)

Sung Tae Hun và bố Sung Han Soo.

Trong ba “ông chú đeo kính” của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động, khác với hai ông bạn “cốt” có con gái, Sung Han Soo (Choi Dae Hoon) lại có một cậu con trai “nghịch tử”. Nghịch ngợm, tinh ranh, lại hầu như chẳng biết sợ là gì, Sung Tae Hun thường xuyên làm bố mình đau đầu.

Cậu con trai "nghịch tử" nhưng cũng rất đáng yêu của Sung Han Soo.

Trong đoạn kết của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động, Sung Tae Hun bị bắt cóc cùng với Park Da Bin. Trước khi bị bắt, cậu đã chống trả bằng võ thuật bố dạy cho mình, nhưng không chống lại được bởi phe địch vừa là người lớn, vừa đông quân số hơn hẳn.

Dù xuất hiện không nhiều, nhưng Sung Tae Hun và Park Da Bin nhận được nhiều sự chú ý không thua kém Kim Min Ji. Nhiều khán giả hy vọng nếu có phần 2, Sung Tae Hun và Park Da Bin có thể nhập hội với Min Ji, để tạo thành bộ ba bạn thân thế hệ thứ hai như các ông bố của mình.

Bị bắt cóc cùng Park Da Bin.

Cùng chú Park Jin Cheol ở hậu trường.

Yang Joon Seok đã tham gia vai phụ kha khá phim, đều là những tác phẩm có tiếng: Boyhood, Chief Detective 1958, Study Group, Kẻ Thù Dấu Yêu…