Seo Su Min - "con gái Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động" vẫn làm bán thời gian dù phim gây sốt

HHTO - Độ nhận diện tăng mạnh sau thành công vang dội châu Á của "Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động" (Agent Kim Reactivated), tưởng rằng "con gái Đặc vụ Kim - Min Ji" Seo Su Min sẽ ngồi nhận job "ê hề" thì cô tiết lộ vẫn đang đi làm thêm ở một gian hàng bán takoyaki.

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated) là phim truyền hình (mini-series) có rating cao nhất năm 2026 với 7 tập liên tiếp có tỉ suất người xem trung bình toàn quốc hơn 20%. Tác phẩm này giúp Seo Su Min có màn debut thành công vang dội.

Vốn là influencer, Su Min lại càng nổi tiếng hơn với tài khoản Instagram cá nhân đã vượt mốc 600K lượt theo dõi. "Con gái Đặc vụ Kim" cảm nhận được bản thân đã được yêu mến hơn khi dần có người nhận ra cô khi ra ngoài (lúc không đeo khẩu trang, không đội mũ). Bạn bè và giáo viên đã rất ngạc nhiên lúc xem phim và nhận ra Su Min. Cả giáo viên đã nghỉ hưu cũng liên lạc với cô và điều này khiến Seo Su Min rất hạnh phúc.

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Với ngoại hình sáng, danh tiếng đang lên, tưởng rằng Su Min đang bận bịu với "ê hề" công việc mới hay cân nhắc hợp đồng quảng cáo, thì thực tế, cô vẫn đang làm part-time (bán thời gian) và tranh thủ chạy lịch quảng bá phim, phỏng vấn với truyền thông.

Trong bài phỏng vấn trên tờ OSEN, Seo Su Min cho biết sau khi hoàn tất ghi hình cho Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động, cô đã bắt đầu làm thêm ở một gian hàng bán takoyaki vì không muốn bản thân nhàn rỗi khi không có lịch quay. Su Min vẫn đang làm việc tại đây dù bộ phim đã bùng nổ màn ảnh Hàn Quốc và gây tiếng vang khắp châu Á.

Cô cho biết sẽ làm việc đến hết tháng 7 vì sau thời điểm này, "cửa hàng đóng cửa". Seo Su Min sẽ tìm công việc part-time khác. Dù đam mê diễn xuất nhưng cô nghĩ rằng việc kiếm thêm thu nhập sẽ rất hữu ích trong việc tích lũy trải nghiệm đời sống thường nhật.

Seo Su Min tại quầy bánh takoyaki - nơi cô làm thêm. - Nguồn: Tạp chí DAZED Korea

Có thể gọi Seo Su Min là fangirl thành công vì cô là fan của webtoon gốc Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động. Theo OSEN, Su Min cũng đang manifest phim có phần 2, dù bản thân có tham gia hay không thì đều hạnh phúc.