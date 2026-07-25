Local brand Việt bước vào giai đoạn bùng nổ toàn cầu, công lớn thuộc về ai?

HHTO - Từ "công xưởng" sản xuất, thời trang Việt được nhận định vươn tầm quốc tế với tư cách là người tạo ra xu hướng. Đằng sau làn sóng bùng nổ toàn cầu ấy là dấu ấn của thế hệ người Việt trẻ có bản sắc sáng tạo độc đáo cùng "chất xúc tác" K-Pop.

Trong nhiều năm, Việt Nam được biết đến như một "công xưởng" sản xuất cho các thương hiệu toàn cầu. Hàng loạt nhãn hàng lớn từ Nike, Zara, Mango, H&M, The North Face... đặt hàng sản xuất tại Việt Nam nhờ lợi thế về tay nghề và chi phí nhân công cạnh tranh. Nhưng trong vài năm trở lại đây, thời trang Việt có sự chuyển mình rõ rệt về vị thế.

Các tạp chí thời trang quốc tế như VOGUE, Harper's Bazaar nhận định Việt Nam là "điểm nóng thời trang tiếp theo". Mới đây nhất, chuyên trang VOGUE Business dành bài phân tích dài đáng chú ý về làn sóng local brand Việt, nhấn mạnh thời trang Việt Nam đang bước vào giai đoạn trở thành trung tâm sáng tạo mới của châu Á.

Trong bài viết, tác giả Kati Chitrakorn cho rằng K-Pop là chất xúc tác giúp nhiều thương hiệu Việt bước ra thế giới. Chào sân Coachella 2026, Katseye tỏa sáng trong trang phục được thiết kế riêng bởi La Lune. Nhà mốt Việt từng nhiều lần được BLACKPINK, aespa, BABYMONSTER... lựa chọn ở cả sân khấu lẫn trang phục đời thường. FANCì Club, LSOUL cũng được "điểm danh" trong nhóm những thương hiệu "thăng hoa" ở thị trường quốc tế.

Trả lời phỏng vấn với VOGUE, người sáng lập La Lune - Quách Đắc Thắng cho biết bước ngoặt của thương hiệu đến vào năm 2021 khi aespa diện trang phục họ trình diễn tại một show âm nhạc cuối năm. NTK Việt tin rằng tinh thần táo bạo, giàu tính thử nghiệm trong các thiết kế đã thu hút các stylist K-Pop.

Theo NTK, điều giữ chân các stylist K-Pop không chỉ là yếu tố mới lạ mà còn nằm ở khâu chăm sóc khách hàng: “Chúng tôi luôn online và liên tục thảo luận cho đến khi mọi thứ hoàn tất, giữ liên lạc với họ trong mọi bước của quy trình. Đội ngũ của chúng tôi luôn hoàn thành mọi việc đúng hạn và đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng lịch trình của họ.”

Duy Trần - founder FANCì Club cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Anh cho biết stylist Park Min Hee từng có đơn đặt hàng "gấp rút vào phút chót" cho BLACKPINK vào năm 2020. Toàn bộ đội ngũ đã thức trắng đêm để thiết kế, may và giao trang phục chỉ sau một ngày. Đến nay, khoảng 70% doanh thu của FANCì Club đến từ thị trường quốc tế.

Tờ Vogue Business cho rằng sức hút của thời trang Việt đến từ một ngôn ngữ sáng tạo rất riêng. Nếu như thời trang Nhật Bản hay Hàn Quốc nổi tiếng với tư duy tiên phong, trau chuốt, Hong Kong và Singapore thiên về tính thực dụng, thì các thương hiệu Việt lại mang tinh thần mộc mạc, vui tươi và không quá cầu toàn.

Chính sự "không hoàn hảo" ấy lại trở thành lợi thế trong bối cảnh Gen Z toàn cầu bắt đầu mệt mỏi với gu thẩm mỹ trau chuốt quá mức trên mạng xã hội. Họ tận hưởng vẻ đẹp chân thật trong cuộc sống thường nhật. Trước đó, tạp chí VOGUE Australia cũng nhận xét rằng thời trang Việt đặc biệt ở tinh thần tự lực cánh sinh mạnh mẽ, chủ động tận dụng tốt những gì có sẵn.

Sự "chuyển mình" này cũng gắn liền với một thế hệ nhà thiết kế thời trang người Việt mới. Thế hệ các NTK trẻ này không chỉ tận dụng lợi thế sản xuất trong nước mà còn sử dụng mạng xã hội để tạo ảnh hưởng toàn cầu. Chuyên gia quan hệ công chúng Gia Kuan tại New York nhận định giới trẻ Việt Nam góp phần định hình lại bản sắc kinh tế và văn hóa của đất nước.

Bên cạnh sức sáng tạo, Việt Nam sở hữu lợi thế về hệ thống sản xuất hoàn chỉnh. Việc tự kiểm soát toàn bộ quy trình từ thiết kế đến hoàn thiện giúp các local brand linh hoạt thử nghiệm, sản xuất theo lô nhỏ, kiểm soát chất lượng và phản ứng rất nhanh trước nhu cầu của thị trường.



Đây cũng là yếu tố giúp Việt Nam trở thành điểm đến trải nghiệm thời trang được yêu thích. Tờ VOGUE Australia từng đề cập tới hiện tượng may đo bespoke "thần tốc" tại Hội An. Hay mới đây nhất, trào lưu đóng guốc mộc tại chợ Tân Định (TP.HCM) hay phố Hàng Dầu (Hà Nội) cũng là ví dụ minh họa tiêu biểu.

Cece Vũ - sinh ra ở TP.HCM, hiện là chuyên gia tiếp thị sống tại Los Angeles - chia sẻ rằng điều níu chân du khách không chỉ là tốc độ hoàn thiện sản phẩm nhanh chóng, tính cá nhân hóa cao với mức giá hợp lý, mà còn ở lòng hiếu khách của thợ thủ công Việt.

Duy Trần bày tỏ thái độ lạc quan về khả năng "vươn mình" của thời trang Việt trong tương lai: "Chúng tôi có một truyền thống chế tác phong phú và mới chỉ bắt đầu khai phá tiềm năng sáng tạo đó trong thời trang đương đại."