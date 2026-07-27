So Ji Sub chi đậm, mua vàng tặng 300 người đoàn phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động

Khép lại hành trình ở tập 10, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated) đã trở thành phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách nhất năm 2026 cho đến hiện tại. Chỉ sau 2 tập đầu, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đã chinh phục rating hai chữ số với 15,7%. Sau đó, rating phim tiếp tục tăng và ổn định ở mốc khoảng 20%; với tập có rating cao nhất được ghi nhận là tập 8 với 23,1%.

Sau thành công rực rỡ của phim, thông tin Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động sẽ có phần 2 nhanh chóng được đài SBS và truyền thông Hàn Quốc xác nhận. Tuy nhiên, do phần 1 chỉ vừa mới kết thúc, nên lịch trình chi tiết của phần 2 vẫn chưa có gì cụ thể.

Trước đó, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động sẽ tri ân khán giả với hai tập phim đặc biệt, lần lượt phát sóng vào ngày 31/7 và ngày 1/8. Riêng dàn diễn viên và nhân viên đoàn phim sẽ có chuyến du lịch nghỉ dưỡng vào giữa tháng 8. So Ji Sub - nam diễn viên chính của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động cũng sẽ tham gia chuyến du lịch này cùng mọi người.

So Ji Sub trên phim trường Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động.

Được biết, trong bữa tiệc mừng thành tích của phim vào ngày 25/7, So Ji Sub đã tặng quà cho bạn diễn và các nhân viên trong đoàn. Món quà khiến tất cả bất ngờ bởi giá trị và ý nghĩa đằng sau nó. So Ji Sub đã chi khoảng 100 triệu won để mua vàng tặng cho khoảng 300 người của đoàn phim. Món quà được gói trong những hộp quà đặc biệt kèm theo thiệp chúc mừng và lời cảm ơn của anh dành cho tất cả mọi người vì đã cùng nhau nỗ lực trong suốt quá trình sản xuất phim.

So Ji Sub trong buổi ra mắt phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động.

Đây không phải là lần đầu tiên So Ji Sub tặng vàng cho đồng nghiệp. Được biết, mỗi khi một dự án mà anh là diễn viên chính hoàn thành, So Ji Sub đều có thói quen tặng quà cho đồng nghiệp, đặc biệt là những người làm việc phía sau hậu trường như một cách thể hiện sự trân trọng. Năm ngoái, khi hoàn thành Mercy For None, So Ji Sub cũng tặng vàng cho các diễn viên và nhân viên.

Lý do So Ji Sub chọn vàng làm quà tặng rất đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa. Theo nam diễn viên, những món quà khác đôi khi bị hiểu nhầm là đồ của nhà tài trợ. Trong khi đó, nếu là vàng thì khi người khác cần tiền hoặc gặp khó khăn về tài chính, họ có thể bán đi để trang trải. So Ji Sub còn hài hước nói thêm rằng: “Nếu sau này tôi chỉ đóng vai phụ, có lẽ quà sẽ chuyển sang bạc”.

Thuộc thể loại hành động, báo thù, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động xoay quanh đặc vụ Kim (So Ji Sub), một người đã ở ẩn suốt nhiều năm, an phận trở thành một ông bố đơn thân, một nhân viên ngân hàng bình thường; bỗng một ngày buộc phải “tái xuất giang hồ” khi cô con gái của anh mất tích. Phim được khen ngợi bởi nhịp phim hấp dẫn, kịch tính, cân bằng giữa các cảnh hành động đẹp mắt và các tình tiết hài hước, cảm động. Diễn xuất của dàn diễn viên, với So Ji Sub là diễn viên chính, cũng được khen là mượt mà và duyên dáng.

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động trọn bộ có 10 tập. Tất cả đều đã có mặt trên Netflix với phụ đề tiếng Việt.