Dahan Phương Oanh: "Thị trường mẫu Việt đang rất "đói" talent, tiếc cho The Face Vietnam!"

HHTO - Giữa làn sóng tranh cãi về KOL, TikToker tại The Face Vietnam 2026, Dahan Phương Oanh đưa ra góc nhìn khác. Theo cô, điều đáng lo hơn là thị trường đang "đói talent", trong khi nhiều gương mặt có tố chất lại "e ngại" vì môi trường và tư duy truyền thông.

Ngay từ khâu casting, The Face Vietnam 2026 trở thành tâm điểm tranh luận. Thông tin về việc các TikToker triệu view tiến sâu trong khi một số gương mặt người mẫu từng hoạt động chuyên nghiệp bị loại sớm khiến netizen chia phe.

Sự vụ càng nóng sau dòng trạng thái của một thí sinh: "Sẽ thi tiếp nếu cuộc thi không có KOL". Siêu mẫu Hà Anh cũng có phát ngôn thể hiện sự "tiếc nuối" về sự "mất chất" của show truyền hình - "The Face mà cứ tưởng đâu Got Talent" . Phía giám khảo Anh Thư, Đỗ Mạnh Cường cũng có động thái phản hồi, đẩy cuộc tranh luận lên căng thẳng.

Trong cuộc phỏng vấn với Hoa Học Trò Online, người mẫu Việt Dahan Phương Oanh có kinh nghiệm hoạt động hơn nửa thập kỷ tại thị trường quốc tế, lần đầu lên tiếng về những tranh luận quanh vấn đề này.

Là một trong những người mẫu trưởng thành từ Vietnam's Next Top Model 2017, Dahan khẳng định cô luôn dành sự tôn trọng cho các chương trình truyền hình thực tế. Theo Dahan, đây vốn là cánh cửa để những gương mặt mới bước vào ngành thời trang chuyên nghiệp.

Chính vì vậy, điều khiến cô tiếc nuối nhất không phải là việc xuất hiện KOL mà là cảm giác chương trình đang dần khiến khán giả chú ý nhiều hơn đến những câu chuyện bên lề thay vì giá trị cốt lõi của nghề người mẫu.

"Qua những gì tôi theo dõi, tôi có cảm giác chương trình đang đi chệch khỏi trọng tâm ban đầu. Tất nhiên, những gì tôi nhìn thấy đều thông qua cách chương trình xây dựng và truyền thông.

Có thể ê-kíp có tính toán riêng để tạo tranh luận hoặc thu hút sự chú ý. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy chương trình đi sai hướng về mặt truyền thông." - Dahan đánh giá.

Phương Oanh nhấn mạnh cô không đưa ra kết luận tuyệt đối. Theo Dahan, giá trị lớn nhất của một chương trình truyền hình về người mẫu không nằm ở việc tạo ra những màn tranh luận trên mạng xã hội, mà phải là khả năng phát hiện và nuôi dưỡng những gương mặt có thể đi đường dài với nghề.

"Điều tôi tiếc nhất là vấn đề này có thể làm giảm niềm tin của những người thực sự có tố chất vào một sân chơi vốn nên rất chuyên nghiệp. Một chương trình người mẫu trước hết phải giúp phát hiện ra những gương mặt có thể phát triển lâu dài với nghề, thậm chí đủ khả năng bước ra thị trường quốc tế." - Dahan bày tỏ.

Dahan cho rằng vấn đề lớn hơn nằm ở thực tế thị trường đang thiếu những gương mặt mới thực sự nổi bật.

"Hiện tại tôi cảm thấy thị trường Việt Nam đang rất đói talent (tài năng). Mà muốn có một cuộc thi thành công thì trước tiên chương trình phải scout được thí sinh thật sự chất lượng." - Nữ người mẫu Việt thành công tại thị trường quốc tế chia sẻ.

"Có rất nhiều bạn có tố chất nhưng sợ mạng xã hội, sợ bị chỉ trích, tranh cãi. Điều đó khiến tôi rất trăn trở, bởi chính những người có tiềm năng nhất lại không còn dám bước vào nghề." - Dahan cho biết thêm.

Theo Phương Oanh, khi không có nhiều gương mặt nổi bật, các chương trình rất dễ chuyển hướng sang khía cạnh giải trí: "Thay vì đặt trọng tâm vào chất lượng chuyên môn, chương trình buộc phải tạo ra những câu chuyện giải trí khác để khán giả dừng lại xem."

Dahan cho rằng đó là thực tế đáng tiếc nhưng cũng phản ánh bài toán mà thị trường người mẫu Việt Nam đang phải đối mặt.

Về sự "đổ bộ" của những content creator triệu view, Dahan Phương Oanh cho biết cô không phản đối xu hướng KOL, influencer "rẽ hướng" lĩnh vực người mẫu. Tuy nhiên, theo cô, họ phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cơ bản. Điều cô muốn nhấn mạnh không phải là xuất phát điểm của thí sinh, mà là năng lực chuyên môn.

"Các bạn hoàn toàn có quyền tham gia các cuộc thi người mẫu. Nhưng ít nhất các bạn phải có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Người mẫu là ngành nghề có tính đặc thù rất cao.

Không phải ai cũng có chiều cao, khung xương, tỷ lệ cơ thể phù hợp hay thần thái đủ sắc bén để làm người mẫu. Nếu bạn đang là influencer nhưng có đủ tố chất thì hoàn toàn có thể chuyển hướng. Không ai cấm điều đó." - Phương Oanh nói.

Ở cuối cuộc phỏng vấn, Dahan Phương Oanh khẳng định, cô không có ý chỉ trích riêng The Face Vietnam. Điều cô mong muốn là thị trường người mẫu Việt Nam có nhiều sân chơi chuyên nghiệp hơn để những người trẻ đủ năng lực tin rằng họ có thể bước vào nghề bằng chính thực lực của mình.

"Những người có đủ kinh nghiệm và kiến thức phải là người chèo lái, thay vì cố gắng chiều lòng số đông. Nếu chỉ muốn kiếm tiền nhanh, có view, có like thì ngành công nghiệp sẽ sớm đứng trước nguy cơ lụi tàn." - Dahan Phương Oanh nói.