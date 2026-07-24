"Công chúa" Hollywood thế hệ mới: Millie Bobby Brown có số lượng phim ấn tượng

HHTO - Những nữ diễn viên này được hãng phim ở Hollywood săn đón, góp mặt trong hàng loạt siêu phẩm ăn khách và được giao những trọng trách lớn hơn.

Khái niệm "công chúa hãng phim" (hay Studio Princess) chỉ mới nổi lên trong một thập kỷ trở lại đây. Nhiều diễn viên nữ trở thành những cái tên được săn đón, góp mặt trong các siêu phẩm ăn khách và được hãng phim lớn khai thác triệt để. Dưới đây là 3 trong số những gương mặt nổi bật được nhiều hãng phim đình đám "chọn mặt gửi vàng", xuất hiện trong liên tiếp những dự án tầm cỡ.

"Công chúa Netflix" Millie Bobby Brown

Kể từ cột mốc sau năm 2021, tên tuổi của Millie Bobby Brown gần như gắn liền hoàn toàn với phim ảnh của Netflix. Từ bước đệm lớn đến từ 5 mùa phim truyền hình Stranger Things, Millie tiếp tục chinh phục khán giả qua hàng loạt dự án quy mô như thương hiệu phá án Enola Holmes hay tác phẩm kỳ ảo Damsel.

Tính đến thời điểm hiện tại, cô nàng đã hợp tác cùng Netflix tham gia 12 dự án phim, trong đó có một số phim đang trong quá trình sản xuất như Prism hay Just Picture It. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án đầu tư lớn đã giúp Millie củng cố vị thế "công chúa độc quyền" trên nền tảng phim ảnh hàng đầu này.

"Công chúa Warner Bros" Margot Robbie

Nếu Netflix có Millie Bobby Brown thì Warner Bros. lại sở hữu "bóng hồng" mang tên Margot Robbie. Mối duyên giữa minh tinh người Úc và hãng phim danh tiếng này đã trở nên bền chặt thông qua 7 dự án tiếng tăm. Trong số đó, không thể không nhắc đến hành trình nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật Harley Quinn đầy ấn tượng trong 3 siêu phẩm DC, hay cột mốc 1 tỷ USD toàn cầu với Barbie.

Mới đây nhất, Margot Robbie tiếp tục gây chú ý khi tham gia dự án Đồi Gió Hú, cũng như sớm rục rịch trở lại trong phần tiền truyện của thương hiệu Ocean’s Eleven.

"Công chúa Sony" Sydney Sweeney

Mặc dù mới chỉ chính thức bắt tay cùng Sony Pictures qua hai tác phẩm Anyone But You và Madame Web, Sydney Sweeney đã nhanh chóng nhận được sự ưu ái rõ rệt. Không chỉ đảm nhận vai nữ chính, Sydney còn dấn thân vào vai trò mới là khâu sản xuất và sáng tạo nội dung.

Hiện tại, nữ diễn viên đang bận rộn với 2 dự án lớn khác cùng Sony là Barbarella và The Registration. Thêm vào đó, mỹ nhân Gen Z này còn vừa có bước ngoặt lớn khi chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch của hãng sản xuất phim Honey Trap, đồng thời đặt bút ký bản hợp đồng ưu tiên dài hạn với Sony.