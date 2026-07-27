Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động: Kết thúc “quá đã” nhưng ước gì “Min Ji lại bị bắt cóc”

HHTO - “Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động” đã kết thúc mãn nhãn. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn ước gì “Min Ji lại bị bắt cóc”, để buộc đặc vụ Kim và hai “ông chú đeo kính” thực hiện nhiệm vụ giải cứu mới. Vậy, nhà đài nói gì về khả năng phim có phần 2?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cuối tuần vừa qua, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated) đã chính thức kết thúc. Rating toàn quốc của tập 10 - cũng chính là tập cuối đạt 23%, chỉ thua tập 8 với 23,1%. Theo đó, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đã trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc được xem nhiều nhất năm 2026 tính cho đến thời điểm hiện tại.

Độ hot của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động khủng đến mức ngay khi tập cuối vừa khép lại, thông tin về khả năng có phần 2 của phim đã được xôn xao bàn tán và rất được quan tâm. Nhà sản xuất bộ phim đã xác nhận với báo chí rằng: “Nhờ tình yêu và sự ủng hộ to lớn của khán giả, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đang tích cực đàm phán cho việc sản xuất phần 2”. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng nói thêm do phần 1 chỉ vừa mới kết thúc, vì vậy mong khán giả thông cảm rằng lịch trình chi tiết của phần 2 vẫn chưa được quyết định. Trước đó, đài SBS cũng đã bình luận ngắn gọn về khả năng Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động sẽ có phần 2 bởi phim quá ăn khách. Như vậy, fan có thể tạm yên tâm rằng có thể sẽ chưa có thông tin ngay, nhưng khả năng Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động sẽ “khởi động” phần 2 là rất cao.

Tập cuối của phim bắt đầu bằng những gì đã kết thúc ở tập 9. Theo đó, đặc vụ Kim (So Ji Sub) giải cứu thành công lão tướng cáo già Ri Eung Ryeong, hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, anh một mình chạy đến nơi gã chủ tịch tập đoàn xây dựng Ju Gang Chan (Joo Sang Wook) đang tổ chức một “cuộc họp phụ huynh” khác.

Tại đây, Ju Gang Chan đã sai người bắt cóc con trai và con gái của hai ông “bạn cốt” của đặc vụ Kim, ép cả hai phải giết đặc vụ Kim. Ba cựu đặc vụ từng sát cánh chiến đấu nay không còn cách nào khác phải lao vào chiến nhau.

Chứng kiến đặc vụ Kim bị Sung Han Soo (Choi Dae Hoon) và Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho) tẩn cho bầm dập, Ju Gang Chan vô cùng khoái chí. Hắn tiến lại gần cái lồng để xem cho rõ bộ mặt thảm hại của kẻ thù, và nhanh như chớp, đặc vụ Kim tóm lấy cà vạt của hắn giữ chặt. Sung Han Soo và Park Jin Cheol chỉ đợi có thế, lao lên, đạp đổ lồng sắt, đá bay đội trưởng Nam - tay sai của Ju Gang Chan, giải cứu thành công bọn trẻ.

"Huynh đệ tương tàn" chỉ là một màn kịch. (Nguồn: SBS)

Hóa ra màn "huynh đệ tương tàn" chỉ là một màn kịch của ba cựu đặc vụ. Ju Gang Chan và đội trưởng Nam sập bẫy, đau cả thể xác (dĩ nhiên là bị tẩn cho một trận) lẫn tinh thần (thua đau hai lần cay quá là cay). Bài học đừng gây sự với mấy “ông chú đeo kính” lần trước chưa thấm thì nay chắc cả chủ lẫn lính đã thuộc nằm lòng.

Nhưng “quả táo nhãn lồng” dành cho Ju Gang Chan đâu chỉ có bị dần ra bã và bị treo lủng lẳng trông như một quả mít sắp rụng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Sau đó mọi thứ đến với hắn mỗi lúc càng một tồi tệ hơn. Thương tích đầy mình, hắn phải vô bệnh viện. Đến lúc ra viện, chỉ vừa mới ra khỏi cửa, Ju Gang Chan lại bị Răng Vàng - một kẻ từng bị hắn nhổ hết răng - tấn công nhằm báo thù, khiến hắn phải quay xe lăn trở ngược vô phòng cấp cứu.

Ju Gang Chan lập "kỷ lục" là người vừa ra viện đã lại nhập viện nhanh nhất xứ Kim chi.

Con gái của Ju Gang Chan cũng phải trả giá.

Trong lúc Ju Gang Chan “bận rộn” nằm viện, đặc vụ Kim đứng quan sát tòa nhà của công ty xây dựng Juhak, rồi nhấc điện thoại lên, gọi cho một người đàn ông bí ẩn. Nếu Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động là phim ngôn tình xứ Trung, hẳn lời thoại lúc này của "tổng tài" đặc vụ Kim sẽ kiểu như là: “Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Juhak phá sản thôi”.

Sau đó, tập đoàn Juhak bị phanh phui hàng loạt sai phạm, chẳng khác nào một quả dưa chuột bị băm nhỏ rồi mang đi trộn gỏi. Ngay cả con gái của Ju Gang Chan, kẻ đã bắt nạt học đường và mưu sát cô bé Min Ji, cũng bị bắt dù đã lẩn trốn sang Campuchia.

Đi mua kính mới.

Dọn đến nhà mới.

Đói rồi, măm măm sushi thôi!

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đã khép lại hành trình tuyệt vời của mình bằng một cái kết mãn nhãn. Kẻ ác bị trừng trị, những đứa trẻ đều được an toàn, ba “ông chú” rủ nhau mua kính mới, tất cả cùng đi ăn sushi băng chuyền… Dù đặc vụ Kim và Min Ji giờ đây phải đổi danh tính, dọn đến sống ở một nơi mới, nhưng sau những gì đã trải qua hai bố con lại càng gắn kết và hiểu nhau hơn. Đó là một khởi đầu mới hứa hẹn những điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai bố con.

Tập cuối "tặng kèm" một thời "trẩu tre" của ba "ông chú đeo kính". (Nguồn: SBS)

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đã phát sóng trọn bộ. Khán giả Việt có thể xem phim trên Netflix.