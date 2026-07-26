Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó: Taylor Swift, Rihanna từng biểu diễn mở màn

HHTO - Trước khi trở thành những cái tên có sức ảnh hưởng, nhiều ca sĩ đã từng dành những năm đầu sự nghiệp ở vị trí nghệ sĩ mở màn cho các nghệ sĩ gạo cội. Không phải là tâm điểm của đêm diễn nhưng họ vẫn kiên trì chinh phục khán giả bằng những màn trình diễn ngắn ngủi, để rồi từng bước xây dựng chỗ đứng cho riêng mình.

Taylor Swift

Trước khi trở thành nữ nghệ sĩ hàng đầu với chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử, Taylor Swift từng mở màn cho các đêm diễn của ban nhạc Rascal Flatts và ca sĩ nhạc đồng quê George Strait trong giai đoạn 2006 đến 2007. Khi ấy, cô mới 16 tuổi, mang theo cây đàn guitar acoustic và biểu diễn vào khung giờ đầu chương trình.

Ít người biết rằng cơ hội đồng hành cùng Rascal Flatts đến khá bất ngờ sau khi ban nhạc này chấm dứt hợp tác với Eric Church. Taylor Swift nhanh chóng được lựa chọn để thay thế và nữ ca sĩ tận dụng khoảng 20 phút trên sân khấu mỗi tối để giới thiệu những ca khúc tự sáng tác của bản thân. Sau buổi diễn, cô còn trực tiếp ký tặng và bán đĩa CD tại quầy lưu niệm.

Rihanna

Năm 2005, ngay sau khi phát hành album đầu tay Music of the Sun, Rihanna đã tham gia chuyến lưu diễn Harajuku Lovers Tour của Gwen Stefani với vai trò nghệ sĩ mở màn. Đó cũng là giai đoạn nữ ca sĩ 17 tuổi vừa rời Barbados để bắt đầu sự nghiệp tại Mỹ.

Khi ấy, Rihanna chỉ mới có bản hit Pon de Replay và còn là cái tên khá mới với khán giả Bắc Mỹ. Nữ ca sĩ thường biểu diễn khi khán giả vẫn đang lần lượt vào sân và hệ thống âm thanh chưa đạt trạng thái tốt nhất. Thế nhưng, những sân khấu đầu tiên ấy đã giúp Rihanna tiếp cận lượng khán giả đông đảo hơn, mở đường cho giai đoạn bùng nổ chỉ vài năm sau với hàng loạt bản hit toàn cầu.

Ariana Grande

Năm 2013, Ariana Grande được chọn làm nghệ sĩ mở màn cho Believe Tour của Justin Bieber. Tại thời điểm đó cô vẫn được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên truyền hình hơn là ca sĩ. Khi ấy, Ariana vừa phát hành đĩa đơn The Way và thường xuyên phải biểu diễn trước những khán đài nóng lòng chờ Justin Bieber xuất hiện.

Billie Eilish

Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu, Billie Eilish và anh trai Finneas từng đồng hành cùng ban nhạc Florence + The Machine trong vai trò nghệ sĩ mở màn năm 2018. Dù ca khúc Ocean Eyes khi đó đã tạo được tiếng vang trên mạng xã hội, Billie vẫn là gương mặt khá xa lạ với phần lớn khán giả của Florence + The Machine.

Đứng trước một tệp người nghe trưởng thành với gu âm nhạc riêng, cô lựa chọn giữ nguyên phong cách biểu diễn tối giản và cá tính. Những trải nghiệm ấy góp phần giúp Billie tự tin hơn trước khi phát hành album đầu tay và trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ thành công và đạt nhiều giải thưởng Grammys qua các năm.

Shawn Mendes

Sau khi nổi tiếng từ những video cover trên nền tảng Vine, Shawn Mendes có bước ngoặt lớn khi được Taylor Swift mời tham gia 1989 World Tour năm 2015. Ở tuổi 17, chỉ với cây guitar và ban nhạc của mình, Shawn học cách làm chủ những không gian biểu diễn quy mô lớn dù chỉ biểu diễn một phần mở màn nhỏ. Billboard cũng từng nhận định quãng thời gian đồng hành cùng Taylor Swift là "lớp học thực tế" quan trọng giúp nam ca sĩ chuẩn bị cho những chuyến lưu diễn đấu trường của chính mình sau này.

Sabrina Carpenter

Trước khi bùng nổ với Espresso và Please Please Please, Sabrina Carpenter từng có cơ hội biểu diễn mở màn cho Dangerous Woman Tour của Ariana Grande vào năm 2017. Khi đó, Sabrina mới ở giai đoạn đầu xây dựng sự nghiệp âm nhạc và việc đồng hành cùng một trong những tour diễn lớn nhất thế giới đã giúp cô tiếp cận lượng khán giả khổng lồ, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm sân khấu. Nhiều người hâm mộ sau này xem đây là một trong những cột mốc quan trọng, đánh dấu hành trình trưởng thành của Sabrina trước khi cô vươn lên trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều bản hit toàn cầu.

Có thể thấy, không ít ngôi sao nhạc Pop đình đám hiện nay từng bắt đầu từ vị trí nghệ sĩ mở màn - khoảng thời gian biểu diễn khi khán giả còn chưa lấp đầy khán đài và mọi sự chú ý vẫn hướng về nhân vật chính. Thế nhưng, chính những sân khấu tưởng chừng khiêm tốn ấy đã trở thành nơi họ rèn giũa bản lĩnh biểu diễn, chinh phục khán giả bằng âm nhạc và từng bước xây dựng tên tuổi. Từ Taylor Swift, Rihanna, Ariana Grande đến Billie Eilish, Shawn Mendes hay Sabrina Carpenter, hành trình từ "opening act" đến người đứng đầu những chuyến lưu diễn sân vận động cho thấy không có sân khấu nào là quá nhỏ với những nghệ sĩ đủ tài năng và kiên trì.