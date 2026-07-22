Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên: Park Si Woo từng diễn chung với một "Anh Trai"

HHTO - Nam chính "Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên" - Park Si Woo thiếu duyên trên con đường trở thành thần tượng nhưng lại đang sáng cửa khi lấn sân qua diễn xuất.

"Idol" Park Si Woo từng diễn chung với một "Anh Trai"

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Park Si Woo từng liên tục tham gia các chương trình sống còn nhưng không để lại dấu ấn gì đặc biệt, lượng fan cũng mỏng. Anh tham gia Produce X 101 với tư cách thực tập sinh tự do, dừng chân ở hạng 81. Năm 2021, Si Woo thi Wild Idol, bị loại ở tập 3.

Năm 2022, Park Si Woo ra mắt với BLANK2Y. Tuy nhiên, hoạt động chưa đầy nửa năm thì công ty thông báo anh tạm ngưng hoạt động vì lý do sức khỏe vào tháng 10/2022. Đầu năm 2023, BLANK2Y gặp biến cố lớn khi thành viên Youngbin rời nhóm vì bê bối hành hung bạn gái cũ. Vài tháng sau, các thành viên lần lượt rời công ty và BLANK2Y cũng chính thức tan rã.

Park Si Woo chấm dứt hợp đồng vào tháng 6/2023. Đến tháng 9/2024, anh được giới thiệu là thực tập sinh tham gia Starlight Boys. Park Si Woo bị loại ở tập 5. Tại vòng đánh giá đầu tiên (level test), "điều tra viên Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên" Si Woo được xếp diễn chung nhóm với DILLAN Hoàng Phan - người đang là "Anh Trai" 2 mùa và đang tiếp tục thi đấu ở Tinh Hà "Say Hi".

Park Si Woo (trái) - DILLAN (phải).

Park Si Woo và DILLAN diễn chung "Miroh" ở vòng đánh giá xếp loại đầu tiên tại "Starlight Boys".

Nghiệp diễn khởi sắc

Park Si Woo lận đận trên con đường trở thành thần tượng nhưng khởi sắc ở nghiệp diễn. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là web-drama tuổi teen I:LOVE:DM (2021). Tên nhân vật đều trùng với tên thật/ nghệ danh của diễn viên. Năm 2025, Park Si Woo đóng một vai nhỏ trong tập 4 của Thundercloud Rainstorm. Lee Chae Ha trong Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên (The Prosecutor's Proposal) là vai chính đầu tiên Si Woo đảm nhận.

Park Si Woo trong "I:LOVE:DM".

Park Si Woo trong "Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên".

Park Si Woo được đạo diễn khen rất hợp với hình tượng trợ lý điều tra Lee Chae Ha (Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên). Anh không giấu được lo lắng khi nhận lời đóng chính và từng e dè do bị choáng với giao diện "to như con gấu" và khí chất nghiêm nghị khi lần đầu gặp bạn diễn Kim Yoon Sik (thủ vai Ju Tae Seon).

Tham gia 3 show sống còn đều thất bại thì Park Si Woo lại "nở hoa" ở phim thứ 3 góp mặt. Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên gây sốt ngay sau khi lên sóng ngày đầu tiên, giúp anh thu về lượng lớn người hâm mộ từ Hàn, Việt đến Thái, Trung... Theo công ty quản lý tiết lộ với truyền thông Hàn, Park Si Woo đang nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các thương hiệu và tạp chí đến từ xứ tỷ dân.

Trên phim "chiếu dưới", ngoài đời là "tổng tài"

Trong Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên, Park Si Woo vào vai Lee Chae Ha trông tí hin, sống khép mình và cẩn trọng với ám ảnh về việc là con trai kẻ sát nhân. Ngoài đời, tính cách của Chae Ha hoàn toàn đối lập. MBTI của anh là ESTP - chứng thực hướng ngoại.

Không riêng khán giả nhận thấy Park Si Woo ngoài đời bạo dạn, điềm tĩnh khác hẳn Lee Chae Ha, mà bạn diễn Kim Yoon Sik và chính anh cũng thừa nhận sự đối lập của bản thân với nhân vật. Trong phỏng vấn với tạp chí LOADING, "công tố viên Ju" tiết lộ Si Woo thường là người chăm sóc anh và mọi người như chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, vật dụng trên phim trường. Park Si Woo giống như một người anh trai chu đáo khiến đối phương muốn dựa dẫm dù nhỏ tuổi hơn.

Park Si Woo chính là "tổng tài" đời thực. Sau những lần tìm công ty chủ quản gian truân, Park Si Woo thông báo thành lập công ty riêng vào cuối tháng 5 năm nay - INUFF. Anh vừa là CEO vừa là nghệ sĩ dưới trướng. Hiện tại, INUFF đang mở các cuộc tuyển chọn talent.

"Chất liệu bạn trai"

Kim Yoon Sik nhận xét phong cách của Park Si Woo "đúng chuẩn chất liệu bạn trai" vừa ngầu vừa gọn gàng. Điều này dễ nhận thấy qua Instagram của diễn viên họ Park. Thời còn là thần tượng, Si Woo từng chia sẻ anh rất thích thời gian và có thể đi mua sắm 2 lần/ tuần. Park Si Woo thích nước hoa, thích vừa ăn vừa xem phim và từng mơ ước trở thành thợ làm bánh.