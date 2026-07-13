Dahan Phương Oanh: Sau mỗi cái đỉnh lại tìm thêm một cái đỉnh khác để chinh phục

HHTO - Dahan Phương Oanh vừa có một mùa Paris Haute Couture Fashion Week rực rỡ nhất trong sự nghiệp làm mẫu gần 10 năm. Nữ người mẫu đảm nhận vị trí mở màn cho thương hiệu AZIZ, trở lại "thăng hoa" trong show Armani Privé, Elie Saab.

Nối tiếp chuỗi kỷ lục từ các mùa mốt trước, Dahan Phương Oanh tiếp tục là người mẫu Việt Nam tỏa sáng nhất tại Paris Haute Couture Fashion Week Thu Đông 2026. Nữ người mẫu sinh năm 1999 "đắt show", sải bước trên sàn diễn của Iris van Herpen, Giorgio Armani Privé, Elie Saab và AZIZ.

Trò chuyện với Hoa Học Trò Online khi vừa khép lại một chương rực rỡ, nữ người mẫu gói gọn trọn vẹn cảm xúc bằng ba tính từ: Tĩnh lặng, Trưởng thành và Tỏa sáng. Những mùa trước, đi cùng với Dahan Phương Oanh thường là cảm giác hồi hộp và áp lực. Trở lại Paris lần này, nữ người mẫu mang một trạng thái hoàn toàn khác.

Con người bên trong tôi thay đổi rõ ràng nhất: Trưởng thành, chín chắn hơn và đặc biệt là rất tĩnh lặng. Tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của bản thân trên sàn diễn, nguồn năng lượng bên trong cũng như sự kết nối với khán giả. Đó là điều những mùa trước tôi chưa từng có. Và chính những điều đó giúp tôi tỏa sáng hơn. Dahan Phương Oanh

Với Dahan, khoảnh khắc thăng hoa nhất mùa mốt vừa qua đến khi cô trở lại sàn diễn của Giorgio Armani Privé vì "mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, rất chill". Ngược lại, show diễn Iris van Herpen vào ngày khai mạc để lại ký ức hoàn toàn khác: "Hậu trường hôm đó có khá nhiều sự cố nên tôi hơi lo lắng, trong lòng không được yên như những show khác. Nhưng tôi vẫn rất nhớ vì trang phục quá ấn tượng."

NTK gốc Iran Aziz Rebar lần đầu góp mặt trong lịch trình Paris Haute Couture Fashion Week. Ông chọn Dahan Phương Oanh là người mẫu mở màn cho buổi diễn đầu tiên của mình. Đây cũng chính là bất ngờ lớn với chính nàng mẫu Việt. "Thực ra show đó ban đầu không nằm trong dự định vì tôi quá bận. Tôi đi casting trong trạng thái rất vội vàng. Việc được chọn mở màn cũng là điều tôi không hề nghĩ tới." - Dahan cho biết.

Liên tục xuất hiện trên các sàn diễn lớn, không ít khán giả cho rằng Dahan đã bước sang giai đoạn không còn phải cạnh tranh như những ngày đầu. Thực tế lại hoàn toàn khác. "Ở Paris Haute Couture Fashion Week vừa qua, cả bốn show tôi đều trực tiếp đi casting hết. Có sự khác nhau giữa thị trường nội địa và quốc tế trong quy trình tuyển chọn. Ngay cả khi từng làm việc với một nhà mốt, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc mình sẽ tiếp tục được lựa chọn ở mùa sau," Dahan nói.

Nguồn clip: @runwaymoment

Theo Phương Oanh, haute couture (thời trang cao cấp) đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe hơn rất nhiều so với các dòng ready-to-wear (may sẵn). "Toàn bộ trang phục đều là size 0, rất nhỏ, có phom ôm sát và gần như không thể chỉnh sửa. Vì vậy, người mẫu phải có khung xương phù hợp, cao tối thiểu từ khoảng 1m77 tới 1m83. Họ còn phải truyền tải được tinh thần đặc sắc mà NTK mong muốn." - cô cho biết.

Ít ai biết rằng, Dahan Phương Oanh từng không thích sự "xa hoa, điệu đà" đó. Phong cách ngoài đời của cô thiên về streetwear, ưu tiên sự thoải mái, tối giản. Trong khi các mẫu đầm dài, bó sát khiến cô từng cảm thấy "không là chính mình".

Sau nhiều năm, suy nghĩ ấy thay đổi: "Đến giờ, những bộ váy couture lại giúp tôi nhìn thấy một hình mẫu khác của chính mình - sang trọng, đằm hơn! Chắc là tôi đã trưởng thành hơn." - Phương Oanh nói.

Dahan Phương Oanh cũng cho biết việc trình diễn tại các show haute couture không đồng nghĩa với mức cát-xê khủng như nhiều người vẫn tưởng. Mức phí chỉ tương đương với show ready-to-wear. Với người mẫu quốc tế, sàn runway chưa bao giờ là nguồn thu nhập lớn nhất mà "giống như một sân chơi, một khoản đầu tư". Mỗi lần xuất hiện chỉ kéo dài vài phút, nhưng người mẫu phải dành nhiều giờ casting, fitting và chuẩn bị. Đổi lại, giá trị lớn nhất nằm ở việc giới thiệu tên tuổi tới các nhà mốt, mở ra cơ hội chụp chiến dịch quảng cáo, BST có giá trị thương mại lớn hơn.

Sau gần một thập kỷ kể từ Vietnam's Next Top Model 2017, cuộc sống của Dahan thay đổi đáng kể. Người mẫu nhớ lại thời gian mới vào nghề ở Việt Nam: "Lúc đó tôi chỉ kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân, trả tiền nhà, xăng xe, ăn uống rồi cà phê với bạn bè."

Đến nay, mức cát xê được tiết lộ đã tăng gấp khoảng 10 lần so với thời điểm mới bước ra từ show thực tế. Cô hiện chủ yếu sinh sống và làm việc ở nước ngoài, có mức thu nhập "không tưởng, gấp rất nhiều lần" so với thời kỳ đầu. Điều khiến cô hài lòng không nằm ở những con số mà ở sự chủ động về tài chính.

"Ở thời điểm này, tôi đủ sức hỗ trợ kinh tế cho gia đình. Tôi làm được những điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ làm được. Tôi không phải suy nghĩ đến tiền nữa. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại." Dahan Phương Oanh

Sau 9 năm "bôn ba", Dahan Phương Oanh được xem là người mẫu Việt Nam thành công nhất ở thị trường quốc tế. Với nữ người mẫu, không tồn tại khái niệm "đỉnh cao sự nghiệp": "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ai ở Việt Nam. Những gì tôi làm là cho bản thân, chứ không phải để chờ người khác công nhận. Tôi cũng mới chỉ đang dạo chơi. Sau mỗi một cái đỉnh, tôi lại tìm thêm một cái đỉnh khác để chinh phục. Tôi cứ leo cho tới khi mệt thì thôi. Nhưng lạ là tôi chẳng thấy mệt bao giờ! Mình đến với thế giới này để trải nghiệm. Ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, vậy là đủ!"