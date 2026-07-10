Vợ tay đua F1 Charles Leclerc gây ồn ào vì tin nhắn "xin xỏ" trang phục miễn phí

HHTO - Vợ của tay đua F1 đình đám Charles Leclerc - Alexandra Leclerc bị một thương hiệu thời trang công khai tin nhắn "xin xỏ" trải nghiệm trang phục miễn phí. Chủ đề hút tới hơn 21 triệu lượt xem và tranh luận trên mạng xã hội X.

Alexandra Saint Mleux trở nên nổi tiếng từ năm 2024 sau khi phát triển mối quan hệ hẹn hò với tay đua Công thức 1 Charles Leclerc. Sau lễ cưới diễn ra hồi tháng 2 năm nay, nữ influencer đổi tên các tài khoản mạng xã hội thành Alexandra Leclerc. Alexandra sinh năm 2002 hiện có hơn 7,5 triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok. Các kênh mạng xã hội của cô chủ yếu chia sẻ nội dung về thời trang, làm đẹp.

Những ngày qua, Alexandra Leclerc bị "réo tên" trên các trang mạng xã hội theo cách "không mấy dễ chịu". Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của Sybil Sweet. Theo thông tin từ LinkedIn, người này hiện giữ vị trí Brand Marketing Manager của thương hiệu thời trang Runaway The Label.

Sybil Sweet chia sẻ nội dung tin nhắn gửi từ tài khoản Instagram hơn 4,9 triệu người theo dõi của Alexandra Leclerc đến thương hiệu: "Xin chào! Tôi đang tìm trang phục cho chuyến du lịch mùa Hè sắp tới và muốn hỏi liệu mọi người có hứng thú gửi cho tôi bộ đồ màu xanh này không? Nó dễ thương quá!".

Bộ trang phục được nhắc đến gồm chân váy xuyên thấu xanh bạc hà có giá 79 USD (khoảng 2,1 triệu đồng) và bodysuit đồng bộ. Cả set đồ được ước tính có giá khoảng 200 USD (5,2 triệu đồng).

Đi kèm bài đăng, Sybil Sweet chú thích: "Khi Alexandra Leclerc nhắn tin cho bạn và phải cần đến sáu cô gái mới nghĩ ra được cách trả lời.". Dòng bình luận được nhiều người hiểu là lời mỉa mai việc một sao nữ nổi tiếng chủ động xin sản phẩm miễn phí.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phản ứng của Runaway The Label "thiếu lịch sự". Theo họ, việc influencer chủ động liên hệ thương hiệu để đề xuất hợp tác hoặc nhận sản phẩm trải nghiệm là hoạt động phổ biến trong ngành. Thương hiệu hoàn toàn có quyền từ chối cộng tác. Tuy nhiên, việc công khai tin nhắn riêng khiến hình ảnh của thương hiệu trở nên kém chuyên nghiệp.

Một số người cho rằng Runaway The Label vừa đánh mất cơ hội quảng bá đáng giá: "Cô ấy chỉ cần mặc bộ quần áo đó và gắn thẻ thương hiệu trong một hoặc hai bức ảnh, doanh số của cửa hàng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài kia có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả tiền cho cô ấy để làm việc đó!"

Tuy nhiên, làn sóng phản đối Alexandra Leclerc lại chiếm ưu thế trên X. Phần lớn ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc xin tài trợ mà ở cách nữ KOL mở lời. Cách diễn đạt "Tôi tự hỏi liệu mọi người có muốn gửi cho tôi bộ đồ này không?" bị đánh giá là "trịch thượng", thiếu tinh tế. Nội dung trao đổi cũng không đi kèm bất kỳ cam kết rõ ràng nào về quyền lợi dành cho đối tác.

Trước đó, cô và tay đua F1 Charles Leclerc tổ chức hôn lễ riêng tư tại Monaco. Ngay sau đó, cặp đôi "tậu" chiếc du thuyền hạng sang giá gần 500 tỷ đồng, chia sẻ khoảnh khắc nghỉ dưỡng xa hoa. Tờ Forbes từng ước tính Charles Leclerc nhận mức lương khoảng 30 triệu USD (hơn 780 tỷ đồng) mỗi năm từ Ferrari, chưa tính các hợp đồng tài trợ. Các thông tin về lối sống xa xỉ của họ phủ sóng truyền thông càng khiến tin nhắn "xin xỏ" bộ đồ giá hơn 5 triệu đồng của Alexandra Leclerc gây tranh cãi.

"Nếu thật sự thích thì cứ mua rồi gắn thẻ thương hiệu như mọi người vẫn làm đi. Xin đồ miễn phí từ doanh nghiệp nhỏ khi hoàn toàn đủ khả năng chi trả là điều rất khó chấp nhận." - Bình luận thu hút hơn 21,3 triệu lượt xem, 164K lượt thích trên X viết.

Một số cư dân mạng chỉ ra điểm mâu thuẫn khác trong cách Alexandra Leclerc xây dựng hình ảnh. Quan sát trang Instagram của nữ influencer cho thấy phần lớn các bài đăng chỉ tag (nhắc tên) các thương hiệu xa xỉ như Jacquemus, Oscar de la Renta, Tiffany & Co.. Những thương hiệu địa phương hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ gần như không được xuất hiện trong các bài đăng và mục lưu trữ (Highlights Story).

Vì vậy, ngay cả khi dùng lập luận "cô ấy chủ động tìm tới họ là đang muốn giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ" cũng khó đủ sức thuyết phục. Theo một số người, nếu thực sự muốn hỗ trợ các nhãn hàng trẻ, việc trực tiếp mua sản phẩm và giới thiệu tới hàng triệu người theo dõi của cô ấy sẽ mang ý nghĩa thiết thực hơn so với việc đề nghị nhận đồ miễn phí.